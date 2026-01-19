52歲退休師開「行動智慧教室」走全台 去年149天在外…有時只能睡車上

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
行動智慧學校今天前進彰化縣富山國小，開設VR體驗課程，在科技引導下，學生戴上VR頭盔、操作平板電腦。記者林敬家／攝影
行動智慧學校今天前進彰化縣富山國小，開設VR體驗課程，在科技引導下，學生戴上VR頭盔、操作平板電腦。記者林敬家／攝影

現年52歲的台北仁愛國中退休體育教師楊昌珣，一年半前提早退休，成立「台灣智慧教與學推廣協會」，他貸款購入小貨車加以改裝，白天是一間行動智慧教室，夜晚則鋪上睡袋成為寢室，在全台各地展開「開著教室去上課」，與團隊走訪全國各地偏鄉學校，至今累積146所。

行動智慧學校今天前進彰化縣富山國小，開設VR體驗課程，在科技引導下，學生戴上VR頭盔、操作平板電腦，透過實作探索虛擬情境，短短半天體驗課程後，學生就能利用VR虛擬實境技術生動介紹校景。

富山國小校長雲美雪表示，富山國小位於彰化與芬園交界，屬於非山非市的小型學校，學生多為首次體驗VR頭盔。校方希望交給孩子的不只是新奇感受，而是實際運用科技的能力；此次透過台灣智慧教與學推廣協會與奇鋐科技的策略聯盟，讓學校師生在科技學習上收穫滿滿。

台灣智慧教與學推廣協會理事長楊昌珣尚未屆齡退休，他說，當初同為教職的妻子並不贊成這項決定，家中房貸也尚未繳清，但三年前哥哥突發心肌梗塞，讓他重新思考人生方向，最終決定提早離開校園。他將小貨車改造成「行動智慧教室」，車內配置資訊與遠距教學設備、攝影機，並備有14組VR裝備。

楊昌珣設定一年走訪100所學校，所需經費約300萬元，必須持續募款、募集設備，也號召更多第一線教師投入遠距教學行列。由於全台奔波，去年有149天在外地，有時只能在行動車上過夜；去年前往台東大南國小途中，遇上颱風停班停課，他一度受困校園三天，相當克難。

楊昌珣走訪各縣市偏鄉學校後觀察，科技落差未必來自硬體不足，而多半源於教師視野、投入程度與科技能力差異，加上部分家長對科技教育重視不足，導致學生學習機會受限。

楊昌珣表示，不希望只是帶進一次性的初體驗，而是能留下學習基礎，鼓勵曾經走訪的學校持續延伸教學，今年起規劃回訪有意願深化課程的學校，讓行動智慧教室不只是短暫停靠。

行動智慧學校今天前進彰化縣富山國小，在科技引導下，學生戴上VR頭盔體驗。記者林敬家／攝影
行動智慧學校今天前進彰化縣富山國小，在科技引導下，學生戴上VR頭盔體驗。記者林敬家／攝影
台北仁愛國中退休體育教師楊昌珣成立「台灣智慧教與學推廣協會」，與團隊走訪全國各地偏鄉學校，至今累積146所。記者林敬家／攝影
台北仁愛國中退休體育教師楊昌珣成立「台灣智慧教與學推廣協會」，與團隊走訪全國各地偏鄉學校，至今累積146所。記者林敬家／攝影
台北仁愛國中退休體育教師楊昌珣，一年半前提早退休，成立「台灣智慧教與學推廣協會」，開著行動智慧教室全台跑透透。記者林敬家／攝影
台北仁愛國中退休體育教師楊昌珣，一年半前提早退休，成立「台灣智慧教與學推廣協會」，開著行動智慧教室全台跑透透。記者林敬家／攝影

