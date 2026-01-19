教師團體將赴教育部抗議 鄭英耀回「1句」…教團嘆失望：無法理解第一線壓力
教育部本月12日發布修正中小學校事會議案，引發教師質疑，全教總等教師團體25日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀今天在立法院備詢被立委問到此時回答：「我覺得他們應該要回到學校，把小孩子教得更好」，因當天已經開始放寒假，此話也讓外界質疑部長回應有失妥當。
鄭英耀今天至立法院教育及文化委員會報告「高級中等以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策， 以及地方財源補助問題」等議題，並備質詢。許多立委都關心校事會議案可能對學校老師造成衝擊與極大教學壓力。
立委萬美玲質詢時表示，校事會議造成很多疑慮以及問題，教師團體本月25日要到教育部陳情，她問鄭英耀是否知道此事，會不會接受他們的陳情。
鄭英耀回答：「我知道」，並說，希望教師團體能夠看到教育部的努力，很多法令不可能一次到位，還要兼顧台灣兒少權益等等很多團體。接著說：「我覺得他們應該要回到學校，把小孩子教得更好，不要傷了我們對他們支持的心，我們的努力。」
萬美玲回說，對老師有相當的尊重，才能有良性循環，現在卻是惡性循環中，並追問，有沒有打算在1月25日之前跟教團進行溝通呢？鄭英耀說，教育部跟教師團體一直有很多溝通管道，保持溝通是沒有問題的。
全教總理事長侯俊良表示，部長根本沒有了解現在的老師，因為受這樣投訴的武器化，已造成老師在教學上，都採取消極保守的心態，部長說這句話就顯示表面上說將心比心，實際上無法理解第一線老師的壓力，覺得很失望。
