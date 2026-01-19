快訊

「喜不喜歡」決定考核？桃園特教生助理員評鑑機制挨批

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
教團今批評，桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，竟將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據，質疑「討好式問卷」將重創第一線人員尊嚴。圖為桃園市政府大樓。本報資料照片
教團今批評，桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，竟將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據，質疑「討好式問卷」將重創第一線人員尊嚴。圖為桃園市政府大樓。本報資料照片

桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團今批評，「討好式問卷」將重創第一線人員尊嚴。桃園市教育局回應，回饋表目的是讓學校更全面了解服務成效，不會單獨作為增減時數或影響聘用依據，後續將滾動調整作法。

全國教育產業總工會表示，桃園市教育局1月15日發函要求各校定期發放學生回饋表，問卷內容竟以「是否喜歡這位助理員」、「是否感到被幫助」、「是否覺得助理員辛苦」等情緒性評價作為核心題項，嚴重混淆情緒性回饋與專業評鑑界線。

全教產副理事長吳明玉指出，特教助理員工作包含制止危險行為、協助情緒調節、配合教師介入與支持，並非單純提供讓人「感覺舒服」的服務；當考核結果受「喜不喜歡」左右，將迫使助理員走向討好式服務，為避免負評而不敢依法介入、不敢堅守專業判斷，反而提高校園風險。

全教產也質疑，公文規定回饋表「原則上每2個月填寫一次」，並要求學校彙整備查，專業人員服務中心將「不定期抽查」執行情形，卻未明確說明抽查標準、程序，亦未建置申訴救濟機制

教育局回應，推動特教學生助理員學生回饋機制，目的在於學校能夠更全面了解特教學生的實際感受，並非僅以主觀感受取代其他專業督導或作為單一考核依據。

教育局強調，特教助理員服務時數核定，仍依相關法規規定，視學生需求狀況、學校資源等條件評估，學生或家長回饋僅屬參考資訊，不會單獨作為增減時數或影響人員聘用依據。

對於外界質疑問卷回饋機制可能造成第一線人員壓力，教育局表示，後續將了解學校執行端想法，並邀集特教專業人員共同檢視回饋機制內容與執行方式，滾動調整相關作法。

教育局 情緒調節 特教 機制

相關新聞

不滿校事會議改革案「教師要上街」 教長鄭英耀首表態：終極目標廢除校事會議

教育部近日發布修正中小學校事會議案，全教總等教師團體本月25日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀今天在立法院指出，尊重全教總訴求，但期待不要傷了教育部支持教師團體的心，改革很難一次到位，終極目標是廢除校事會議、回到教評會。

「喜不喜歡」決定考核？桃園特教生助理員評鑑機制挨批

桃園市教育局日前要求各校發放的「特教學生助理員學生回饋表」，將「是否喜歡這位助理員」等問題列為考核依據。教團今批評，「討...

「AI僅是強大工具」 諾貝爾物理學家：無法取代人類創造力

中研院邀請諾貝爾物理學獎得主塞爾格．哈羅契來台演講，他在會中表示，AI僅是強大的「工具」，無法取代人類特有的創造力與理解...

特殊需求幼兒增 工會籲改善延長照顧班師生比

全國幼教產業工會今天指出，近年幼兒園中的特殊需求幼兒增加，但延長照顧服務時段，並未比照正常時段的師生比，教保人員很難兼顧...

台灣首座國家級原住民族博物館 願景館預計明年6月搶先試營運

高雄市澄清湖旁將興建台灣首座國家級原住民族博物館，力拚2032年營運開幕。原民會主委曾智勇今赴立院內政委員會業務報告。他...

陸配發文指繁體字太難 教育部長鄭英耀：有輔導學習機制

有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，現有學習與生活的輔導可...

