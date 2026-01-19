不滿校事會議改革案「教師要上街」 教長鄭英耀：9月提出相關改善辦法

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部長鄭英耀（左）今天至立法院教育及文化委員會報告並備質詢，立委關注校事會議議題。記者董俞佳／攝影
教育部長鄭英耀（左）今天至立法院教育及文化委員會報告並備質詢，立委關注校事會議議題。記者董俞佳／攝影

教育部近日發布修正中小學校事會議案，全教總等教師團體本月25日將前往教育部抗議。教育部長鄭英耀今天表示，這次修法跟教師團體、基層老師有很多溝通座談，包括不要小案大辦、減少濫訴，以及老師被冤枉、名譽恢復等等，目前都在進行中，將盡快對外說明，今年9月也即將提出相關改善辦法。

鄭英耀今天至立法院教育及文化委員會報告「高級中等以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策， 以及地方財源補助問題」等議題，並備質詢。許多立委都關心校事會議案可能對學校老師造成衝擊與極大教學壓力。

鄭英耀表示，他知道非常多老師認真堅守崗位，但因為班級經營，兒少權益與老師權益等等都相同重要，如何建立師生互信，讓學校是一個友善溫馨、支持老師跟學生的空間，也能讓家長放心。現階段需要時間逐步改善建立校園文化與氛圍。

鄭英耀表示，社會進步，家長對教育也有很多想法。這次修法跟教師團體、基層老師有很多溝通座談，包括不要小案大辦、減少濫訴，以及老師被冤枉、名譽恢復等等，目前都在往好的方向進行中。

立委柯志恩、萬美玲、郭昱晴等人都關注校事會議案，並追問目前的平反老師的補償機制何時提出。鄭英耀表示，平反老師補助機制，因涉及銓敘部、人事行政總處權責，教育部正在跨部會研商中，最快一個月內可以對外說明。

鄭英耀也提到，相關辦法仍在滾動式修改中，明天開始會進行相關說明會，上路後也將蒐集案例，今年暑假教育部會針對上半年情況蒐集資料，將實際造成的狀況分析出來。預計今年九月開學之前，會有更好的修正。

立委羅廷瑋等人質詢時，也提到全教總號召教師上街頭，教育部如何回應。鄭英耀表示，教育部尊重全教總的訴求，但法令修正很難一次到位，這次修法很多內容是來自教師團體的訴求，教育部投入一年時間進行改革，如果完全無法了解的新制好處，仍根據舊制去抨擊小案大辦，他不能接受。

鄭英耀表示，尊重全教總訴求，但期待不要傷了教育部支持教師團體的心，改革很難一次到位，終極目標是廢除校事會議、回到教評會。

教育部 鄭英耀 教師

