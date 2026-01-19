特殊需求幼兒增 工會籲改善延長照顧班師生比

全國幼教產業工會今天指出，近年幼兒園中的特殊需求幼兒增加，但延長照顧服務時段，並未比照正常時段的師生比，教保人員很難兼顧所有幼兒的安全與需求，影響教學品質。

全國幼教產業工會（以下簡稱工會）今天發布新聞稿指出，近年政府強調特殊需求幼兒權益，白天的教學時段已逐步改善師生比，並讓幼兒園增聘特教助理員，每招收一名特殊需求幼兒，可減收1到2名招生名額。

然而，工會指出，幼兒園的延長照顧服務，師生比卻仍僵化停留在1比15，沒有任何減收機制，形同將風險集中到課後時段。工會舉出一個幼兒園為例，今年延長照顧開了3班，分收25到26名幼兒，其中有6、7人屬特殊需求。幼兒一旦出現情緒或行為失控狀況，教保人員須立即介入安撫、處理安全問題，在人力有限的情況下，往往導致整個班級課程被迫中斷。

工會建議，延長照顧服務應比照正常教學時段，依特殊需求幼兒比例調整師生比與收托名額。特教減收原則應延續至課後時段，避免各縣市各行其是。

工會指出，制度若無法回應現場真實需求，受害的從來不只是教保人員，而是每一名需要被好好照顧的孩子，以及期待能安心延托的家庭。