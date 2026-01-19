聽新聞
台灣首座國家級原住民族博物館 願景館預計明年6月搶先試營運
高雄市澄清湖旁將興建台灣首座國家級原住民族博物館，力拚2032年營運開幕。原民會主委曾智勇今赴立院內政委員會業務報告。他表示，國立原住民族博物館願景館以明年6月底前試營運及開幕為目標，針對全區新建工程也已啟動建築設計競圖招標作業。
曾智勇表示，國立原住民族博物館籌備處去年揭牌正式成立後，即全面啟動各項籌設工作，已完成5場諮詢會議，廣納29位專家學者意見、並辦理2場全國原住民族地方文化館焦點座談。彙整專業意見及第一線工作經驗作為規劃依據後，正式成立並召開「諮詢委員及典藏審議委員委員會」，邀集31位博物館與原民文化領域專家，共同擘劃整體籌建展望。
至於硬體建設，願景館的土建統包與內部展示工程已於去年11月底前完成發包，預定今年6月底前申報開工，並以 明年6月底前試營運及開幕為目標。同時，針對全區新建工程啟動建築設計競圖招標作業，廣邀國內外優秀團隊參與，期能打造體現原住民族主體性與當代跨域連結的指標性場域。
