台灣首座國家級原住民族博物館 願景館預計明年6月搶先試營運

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
高雄市澄清湖旁將興建台灣首座國家級原住民族博物館。本報資料照片
高雄市澄清湖旁將興建台灣首座國家級原住民族博物館，力拚2032年營運開幕。原民會主委曾智勇今赴立院內政委員會業務報告。他表示，國立原住民族博物館願景館以明年6月底前試營運及開幕為目標，針對全區新建工程也已啟動建築設計競圖招標作業。

曾智勇表示，國立原住民族博物館籌備處去年揭牌正式成立後，即全面啟動各項籌設工作，已完成5場諮詢會議，廣納29位專家學者意見、並辦理2場全國原住民族地方文化館焦點座談。彙整專業意見及第一線工作經驗作為規劃依據後，正式成立並召開「諮詢委員及典藏審議委員委員會」，邀集31位博物館與原民文化領域專家，共同擘劃整體籌建展望。

至於硬體建設，願景館的土建統包與內部展示工程已於去年11月底前完成發包，預定今年6月底前申報開工，並以 明年6月底前試營運及開幕為目標。同時，針對全區新建工程啟動建築設計競圖招標作業，廣邀國內外優秀團隊參與，期能打造體現原住民族主體性與當代跨域連結的指標性場域。

原住民族 博物館 願景 原民會主委

相關新聞

外界呼籲營養午餐全國統一做法 教育部長鄭英耀：尊重地方權責

台北市宣布115學年起，轄內公私立國中小營養午餐全面免費，政策引發討論。新北市長侯友宜喊話，中央應該訂定統一標準，民眾黨...

台灣首座國家級原住民族博物館 願景館預計明年6月搶先試營運

高雄市澄清湖旁將興建台灣首座國家級原住民族博物館，力拚2032年營運開幕。原民會主委曾智勇今赴立院內政委員會業務報告。他...

陸配發文指繁體字太難 教育部長鄭英耀：有輔導學習機制

有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，現有學習與生活的輔導可...

影／陸配怨「寫繁體字麻煩」 鄭英耀：提供資源給需要的學生和家長

教育部部長鄭英耀今天赴立法院教育委員會備詢，會前受訪時被問到，針對一名嫁來台灣的中配因協助孩子寫學校作業，在社群平台發文...

王羲之「蘭亭序」如何讓人上癮？故宮書畫大展「蘭亭癖」解謎

東晉書聖王羲之的〈蘭亭序〉素有「天下第一行書」之稱，自唐以來即是後人習字、識字的經典範本。相傳真蹟因為受到唐太宗的推崇與喜...

教師薪情／調薪大禮引爆怒火 導師：換算時薪僅62元

教育部日前端出43.7億元「教師調薪大禮包」，基層教師試算：導師費調升至每月4000元，換算時薪只有62元；鐘點費調漲雖助益代課教師，對於未有超鐘點的正式教師，請代課反而是實質減薪。行政工作獎金更被質疑官大領多、工多領少，助長行政大逃亡。這份調薪大禮，已在校園引爆怒火。

