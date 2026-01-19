快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

陸配發文指繁體字太難 教育部長鄭英耀：有輔導學習機制

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，現有學習與生活的輔導可以提供孩子過渡學習及語言需要，讓學習與生活更順利。記者董俞佳／攝影
有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，現有學習與生活的輔導可以提供孩子過渡學習及語言需要，讓學習與生活更順利。記者董俞佳／攝影

陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，現有學習與生活的輔導可以提供孩子過渡學習及語言需要，讓學習與生活更順利。

媒體報導，有嫁來台灣的中國籍配偶近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發網友批評。

立法院教育及文化委員會今天邀教育部長鄭英耀列席，就「高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策」，以及地方財源補助問題等進行專題報告，並備質詢，於會前受訪時，有媒體關注這項議題。

鄭英耀表示，台灣是一個多元族群、也有許多跨國婚姻、許多外國小孩也有陸續進到我們的中小學學習，以小學為例，有一些學習與語言輔導，可以協助這些孩子度過學習過渡期。

他表示，現在針對國外來台的學生，都有一些學習與生活協助的輔導。陸配可能因為所學是簡體字，來台灣會有一些生活上、學習需要協助。地方政府可以提供學習資源與資訊給家長，協助孩子的學習可以更順利。事實上，現在針對國外來台的學生，都有一些學習與生活協助的輔導。

鄭英耀 語言 小學 陸配

延伸閱讀

影／中配嫌繁體字麻煩 鄭英耀：提供輔導資源給有需要的學生和家長

外界呼籲營養午餐全國統一做法 教育部長鄭英耀：尊重地方權責

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

陸列劉世芳、鄭英耀為台獨頑固分子 國民黨籲雙方和緩

相關新聞

外界呼籲營養午餐全國統一做法 教育部長鄭英耀：尊重地方權責

台北市宣布115學年起，轄內公私立國中小營養午餐全面免費，政策引發討論。新北市長侯友宜喊話，中央應該訂定統一標準，民眾黨...

台灣首座國家級原住民族博物館 願景館預計明年6月搶先試營運

高雄市澄清湖旁將興建台灣首座國家級原住民族博物館，力拚2032年營運開幕。原民會主委曾智勇今赴立院內政委員會業務報告。他...

陸配發文指繁體字太難 教育部長鄭英耀：有輔導學習機制

有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，現有學習與生活的輔導可...

影／陸配怨「寫繁體字麻煩」 鄭英耀：提供資源給需要的學生和家長

教育部部長鄭英耀今天赴立法院教育委員會備詢，會前受訪時被問到，針對一名嫁來台灣的中配因協助孩子寫學校作業，在社群平台發文...

王羲之「蘭亭序」如何讓人上癮？故宮書畫大展「蘭亭癖」解謎

東晉書聖王羲之的〈蘭亭序〉素有「天下第一行書」之稱，自唐以來即是後人習字、識字的經典範本。相傳真蹟因為受到唐太宗的推崇與喜...

教師薪情／調薪大禮引爆怒火 導師：換算時薪僅62元

教育部日前端出43.7億元「教師調薪大禮包」，基層教師試算：導師費調升至每月4000元，換算時薪只有62元；鐘點費調漲雖助益代課教師，對於未有超鐘點的正式教師，請代課反而是實質減薪。行政工作獎金更被質疑官大領多、工多領少，助長行政大逃亡。這份調薪大禮，已在校園引爆怒火。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。