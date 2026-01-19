陸配發文指繁體字太難 教育部長鄭英耀：有輔導學習機制
有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，現有學習與生活的輔導可以提供孩子過渡學習及語言需要，讓學習與生活更順利。
媒體報導，有嫁來台灣的中國籍配偶近日拿著小孩的學校作業簿，在網路發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，引發網友批評。
立法院教育及文化委員會今天邀教育部長鄭英耀列席，就「高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策」，以及地方財源補助問題等進行專題報告，並備質詢，於會前受訪時，有媒體關注這項議題。
鄭英耀表示，台灣是一個多元族群、也有許多跨國婚姻、許多外國小孩也有陸續進到我們的中小學學習，以小學為例，有一些學習與語言輔導，可以協助這些孩子度過學習過渡期。
他表示，現在針對國外來台的學生，都有一些學習與生活協助的輔導。陸配可能因為所學是簡體字，來台灣會有一些生活上、學習需要協助。地方政府可以提供學習資源與資訊給家長，協助孩子的學習可以更順利。事實上，現在針對國外來台的學生，都有一些學習與生活協助的輔導。
