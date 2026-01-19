快訊

學測數B解答看這！師評題目完整有深度「這題不容易」 考生：陷阱題不多

民調／高雄市長藍綠對決 柯志恩領先賴瑞隆6.3個百分點

逆轉不孝子！84歲失智母靠「防兒條款」討回千萬家產

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陸配怨「寫繁體字麻煩」 鄭英耀：提供資源給需要的學生和家長

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院教育委員會今天邀請教育部部長鄭英耀（圖）列席，專題報告「高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策」以及地方財源補助問題等；另就新修正發布之「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」進行專題報告，並備質詢。記者許正宏／攝影
立法院教育委員會今天邀請教育部部長鄭英耀（圖）列席，專題報告「高級中等學校以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策」以及地方財源補助問題等；另就新修正發布之「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」進行專題報告，並備質詢。記者許正宏／攝影

教育部部長鄭英耀今天赴立法院教育委員會備詢，會前受訪時被問到，針對一名嫁來台灣的中配因協助孩子寫學校作業，在社群平台發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」等相關言論遭抨擊一事，鄭英耀表示，教育部理解部分外籍學生在語言、文字與學習銜接上的適應需求，有跟地方長期合作，提供多元的過渡性學習支持措施，幫助學生在學習、生活上能更順利。

鄭英耀表示，教育部和地方教育局長期合作，提供新住民子女及外籍學生多元的過渡性學習支持措施，包括課後輔導、語言適應課程、學習銜接協助與親師溝通資源，且支持對象不僅限於曾經使用簡體字書寫系統的學生，也同樣涵蓋不同國籍與語言的學生。

鄭英耀說，繁體中文是台灣的正式書寫系統，對個別外籍學生有適應上之困難，教育部會和地方政府持續善用相關資源，主動提供輔導資源給有需要的學生和家長，讓學生在過渡與適應的過程中獲得充分協助，確保每一位孩子都能在校園中健康學習和安心成長。

立法院教育委員會今天邀請教育部長鄭英耀（中）列席專題報告，會前他接受媒體記者聯訪，針對中配抱怨繁體字麻煩。鄭英耀表示，繁體中文是台灣的正式書寫系統，對個別外籍學生有適應上之困難，教育部會和地方政府主動提供輔導資源給有需要的學生和家長。記者許正宏／攝影
立法院教育委員會今天邀請教育部長鄭英耀（中）列席專題報告，會前他接受媒體記者聯訪，針對中配抱怨繁體字麻煩。鄭英耀表示，繁體中文是台灣的正式書寫系統，對個別外籍學生有適應上之困難，教育部會和地方政府主動提供輔導資源給有需要的學生和家長。記者許正宏／攝影

教育部 鄭英耀 語言 陸配

延伸閱讀

外界呼籲營養午餐全國統一做法 教育部長鄭英耀：尊重地方權責

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

陸列劉世芳、鄭英耀為台獨頑固分子 國民黨籲雙方和緩

遭國台辦列台獨頑固份子 鄭英耀：繼續推動愛國教育、守護民主自由

相關新聞

外界呼籲營養午餐全國統一做法 教育部長鄭英耀：尊重地方權責

台北市宣布115學年起，轄內公私立國中小營養午餐全面免費，政策引發討論。新北市長侯友宜喊話，中央應該訂定統一標準，民眾黨...

特殊需求幼兒增 工會籲改善延長照顧班師生比

全國幼教產業工會今天指出，近年幼兒園中的特殊需求幼兒增加，但延長照顧服務時段，並未比照正常時段的師生比，教保人員很難兼顧...

台灣首座國家級原住民族博物館 願景館預計明年6月搶先試營運

高雄市澄清湖旁將興建台灣首座國家級原住民族博物館，力拚2032年營運開幕。原民會主委曾智勇今赴立院內政委員會業務報告。他...

陸配發文指繁體字太難 教育部長鄭英耀：有輔導學習機制

有陸配在網路發文抱怨寫繁體字好煩，希望快統一就可寫簡體字。教育部長鄭英耀今天表示，台灣是多元族群，現有學習與生活的輔導可...

影／陸配怨「寫繁體字麻煩」 鄭英耀：提供資源給需要的學生和家長

教育部部長鄭英耀今天赴立法院教育委員會備詢，會前受訪時被問到，針對一名嫁來台灣的中配因協助孩子寫學校作業，在社群平台發文...

王羲之「蘭亭序」如何讓人上癮？故宮書畫大展「蘭亭癖」解謎

東晉書聖王羲之的〈蘭亭序〉素有「天下第一行書」之稱，自唐以來即是後人習字、識字的經典範本。相傳真蹟因為受到唐太宗的推崇與喜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。