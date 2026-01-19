聽新聞
0:00 / 0:00
影／陸配怨「寫繁體字麻煩」 鄭英耀：提供資源給需要的學生和家長
教育部部長鄭英耀今天赴立法院教育委員會備詢，會前受訪時被問到，針對一名嫁來台灣的中配因協助孩子寫學校作業，在社群平台發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」等相關言論遭抨擊一事，鄭英耀表示，教育部理解部分外籍學生在語言、文字與學習銜接上的適應需求，有跟地方長期合作，提供多元的過渡性學習支持措施，幫助學生在學習、生活上能更順利。
鄭英耀表示，教育部和地方教育局長期合作，提供新住民子女及外籍學生多元的過渡性學習支持措施，包括課後輔導、語言適應課程、學習銜接協助與親師溝通資源，且支持對象不僅限於曾經使用簡體字書寫系統的學生，也同樣涵蓋不同國籍與語言的學生。
鄭英耀說，繁體中文是台灣的正式書寫系統，對個別外籍學生有適應上之困難，教育部會和地方政府持續善用相關資源，主動提供輔導資源給有需要的學生和家長，讓學生在過渡與適應的過程中獲得充分協助，確保每一位孩子都能在校園中健康學習和安心成長。
【115學測】
▪不斷更新／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪整理包／注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看
▪學測登場網友憶基測 釣出PR99大神轉行算命師！茄子蛋主唱也現身
▪名校光環是「投胎紅利」？她考上北一女才驚覺資源落差：全班只有我爸是工人
▪數A／單選答案沒「4」出事了！講師示警：數B小心逆襲
▪網嘆學測1科沒考好「明年見」 師認證：99%頂大系所都要看
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言