影／陸配怨「寫繁體字麻煩」 鄭英耀：提供資源給需要的學生和家長

教育部部長鄭英耀今天赴立法院教育委員會備詢，會前受訪時被問到，針對一名嫁來台灣的中配因協助孩子寫學校作業，在社群平台發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」等相關言論遭抨擊一事，鄭英耀表示，教育部理解部分外籍學生在語言、文字與學習銜接上的適應需求，有跟地方長期合作，提供多元的過渡性學習支持措施，幫助學生在學習、生活上能更順利。

鄭英耀表示，教育部和地方教育局長期合作，提供新住民子女及外籍學生多元的過渡性學習支持措施，包括課後輔導、語言適應課程、學習銜接協助與親師溝通資源，且支持對象不僅限於曾經使用簡體字書寫系統的學生，也同樣涵蓋不同國籍與語言的學生。

鄭英耀說，繁體中文是台灣的正式書寫系統，對個別外籍學生有適應上之困難，教育部會和地方政府持續善用相關資源，主動提供輔導資源給有需要的學生和家長，讓學生在過渡與適應的過程中獲得充分協助，確保每一位孩子都能在校園中健康學習和安心成長。

