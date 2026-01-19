快訊

台美關稅只需二讀 江啟臣：嚴審關鍵報告扮黑臉增談判底氣

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

聽新聞
0:00 / 0:00

外界呼籲營養午餐全國統一做法 教育部長鄭英耀：尊重地方權責

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部長鄭英耀今天至立法院教育及文化委員會報告「高級中等以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策， 以及地方財源補助問題」並備質詢。記者董俞佳／攝影
教育部長鄭英耀今天至立法院教育及文化委員會報告「高級中等以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策， 以及地方財源補助問題」並備質詢。記者董俞佳／攝影

台北市宣布115學年起，轄內公私立國中小營養午餐全面免費，政策引發討論。新北市長侯友宜喊話，中央應該訂定統一標準，民眾黨前主席柯文哲則批評是騙票的政策。教育部長鄭英耀今天受訪時表示，營養午餐屬於地方權責，相關決策都尊重，如地方有需要中央協助之處，樂意配合。

鄭英耀今天至立法院教育及文化委員會報告「高級中等以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策， 以及地方財源補助問題」等議題，並備質詢。

鄭英耀報告指出，學校午餐專法仍在研議中，近年在中央跨部會及相關單位共同努力下，學校午餐採國產可溯源食材覆蓋率已達98.99%，並透過多項專案計畫挹注經費與資源，協助地方建構完善的供餐體系、照顧經濟弱勢學生，並改善偏鄉與小型學校供餐條件，縮短城鄉差距。

報告也提到相關執行挑戰，鄭英耀說，包括地方政府對於午餐人力資源之投入與支持程度不一，使人力增加與穩定留任成挑戰。此外，在中央財政下放的情形下，確保供餐品質不因施政順序受影響，將和地方政府共同努力，確保學生享有安全、營養及健康之餐食。

鄭英耀表示，教育部將研擬並公告學校午餐相關人力配置原則， 作為地方政府編列預算與人力之參考依據。另透過專案輔導、資訊揭露，逐步穩定學校午餐專業人力、促進人員長留久任，確保學校午餐供餐管理工作得以持續且有效執行。

台北市長蔣萬安日前宣布，自115學年度起公私立國中小營養午餐全面免費，基隆市也宣布跟進北市；不過，新北市長侯友宜則向中央喊話「要有統一做法」。

至於民眾黨前主席柯文哲批評，台北市長蔣萬安推動的免費營養午餐，基本上就是民粹政治「騙選票」。鄭英耀表示，他不認為這個就是在騙選票，因為他也沒證據，從教育部的立場來看，地方自治是地方事宜，都給予尊重。

鄭英耀 學校午餐

延伸閱讀

柯文哲稱午餐免費騙選票 蔣萬安曝市民光鮮亮麗背後真相

柯文哲稱蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 北市曝政策2大目的

大陸祭出施壓手段 賴清德：對被中國進行跨境鎮壓的人民感到驕傲

陸列劉世芳、鄭英耀為台獨頑固分子 國民黨籲雙方和緩

相關新聞

外界呼籲營養午餐全國統一做法 教育部長鄭英耀：尊重地方權責

台北市宣布115學年起，轄內公私立國中小營養午餐全面免費，政策引發討論。新北市長侯友宜喊話，中央應該訂定統一標準，民眾黨...

王羲之「蘭亭序」如何讓人上癮？故宮書畫大展「蘭亭癖」解謎

東晉書聖王羲之的〈蘭亭序〉素有「天下第一行書」之稱，自唐以來即是後人習字、識字的經典範本。相傳真蹟因為受到唐太宗的推崇與喜...

教師薪情／調薪大禮引爆怒火 導師：換算時薪僅62元

教育部日前端出43.7億元「教師調薪大禮包」，基層教師試算：導師費調升至每月4000元，換算時薪只有62元；鐘點費調漲雖助益代課教師，對於未有超鐘點的正式教師，請代課反而是實質減薪。行政工作獎金更被質疑官大領多、工多領少，助長行政大逃亡。這份調薪大禮，已在校園引爆怒火。

捐款私校盼全額抵稅 教部續爭取

少子女化現象成為國安危機，我國去年新生兒人數再創新低，未來恐有四十所私立大專面臨退場危機。為了落實公私立學校抵稅額衡平，...

印度海事智庫首收外籍實習生 何偉豪促台印交流獲肯定

教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」去年啟動，國立政治大學外交系碩士生何偉豪獲得赴印度智庫「國家海事基金會」（NMF）實習...

新北翻轉技職實習工場 勇奪4大國內外設計獎

新北市教育局推動技職教育美學升級，首創「雙美未計畫」，以「雙語×美感×未來」為核心，全面翻轉技術型高中實習工場空間。成果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。