外界呼籲營養午餐全國統一做法 教育部長鄭英耀：尊重地方權責

台北市宣布115學年起，轄內公私立國中小營養午餐全面免費，政策引發討論。新北市長侯友宜喊話，中央應該訂定統一標準，民眾黨前主席柯文哲則批評是騙票的政策。教育部長鄭英耀今天受訪時表示，營養午餐屬於地方權責，相關決策都尊重，如地方有需要中央協助之處，樂意配合。

鄭英耀今天至立法院教育及文化委員會報告「高級中等以下學校供餐與飲食教育之執行情形、困難、挑戰與因應對策， 以及地方財源補助問題」等議題，並備質詢。

鄭英耀報告指出，學校午餐專法仍在研議中，近年在中央跨部會及相關單位共同努力下，學校午餐採國產可溯源食材覆蓋率已達98.99%，並透過多項專案計畫挹注經費與資源，協助地方建構完善的供餐體系、照顧經濟弱勢學生，並改善偏鄉與小型學校供餐條件，縮短城鄉差距。

報告也提到相關執行挑戰，鄭英耀說，包括地方政府對於午餐人力資源之投入與支持程度不一，使人力增加與穩定留任成挑戰。此外，在中央財政下放的情形下，確保供餐品質不因施政順序受影響，將和地方政府共同努力，確保學生享有安全、營養及健康之餐食。

鄭英耀表示，教育部將研擬並公告學校午餐相關人力配置原則， 作為地方政府編列預算與人力之參考依據。另透過專案輔導、資訊揭露，逐步穩定學校午餐專業人力、促進人員長留久任，確保學校午餐供餐管理工作得以持續且有效執行。

台北市長蔣萬安日前宣布，自115學年度起公私立國中小營養午餐全面免費，基隆市也宣布跟進北市；不過，新北市長侯友宜則向中央喊話「要有統一做法」。

至於民眾黨前主席柯文哲批評，台北市長蔣萬安推動的免費營養午餐，基本上就是民粹政治「騙選票」。鄭英耀表示，他不認為這個就是在騙選票，因為他也沒證據，從教育部的立場來看，地方自治是地方事宜，都給予尊重。