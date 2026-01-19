聽新聞
捐款私校盼全額抵稅 教部續爭取
少子女化現象成為國安危機，我國去年新生兒人數再創新低，未來恐有四十所私立大專面臨退場危機。為了落實公私立學校抵稅額衡平，行政院及朝野立委接連提案修法，明定透過興學基金會捐款私立學校，可「全數」作為列舉扣除額或列為費用或損失。
立法院教育及文化委員會召委、民眾黨立委劉書彬說，捐款私校全數抵稅需從長計議。
國民黨立委柯志恩說，應該修法將捐款全數作為列舉扣除額、列為費用或損失，並且將興學基金會的「監督」納入授權訂定辦法之事項，以強化其財務監管功能。
民進黨立委范雲則說，當前私立大學財務監管狀況南轅北轍，甚至屢見財務遭掏空等弊端，如果要修法開放抵稅，必須確保監管機制完備、財務真正用在教育，避免淪為不良企業避稅或洗錢巧門。
教育部表示，已提出私立學校法第六十二條修正草案，前年五月經行政院決議通過並送立法院審議，且研議相關配套措施，兼顧捐款監督機制並提高捐款彈性及意願，教育部將持續與立法院溝通，盡速完成修法。
