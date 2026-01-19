聽新聞
0:00 / 0:00

「謝謝你陪我」熱銷 林靜芸勉病友走過低潮

聯合報／ 記者李樹人／台北報導

「謝謝你留下來陪我」一書熱賣，去年六月迄今，作者林靜芸醫師陸續參加四十多場演講、簽書會及電視錄影，累積自身照護經驗及讀者分享故事，體悟到想在退休後「一路玩到掛」機率極低，應做好心理準備迎接自身衰老，且得照顧年邁雙親或突然倒下的另一半等挑戰。

林靜芸書寫與夫婿林芳郁一起面對失智的「謝謝你留下來陪我」，去年六月尚未上市就二刷，目前已四刷，除榮登二○二五年度誠品暢銷榜健康生活類第一名，金石堂年度暢銷新書榜第十九名，也是博客來年度暢銷榜廿二名、百大新書榜七名，進入電子書百大名單。

演講、簽書會後，總有讀者道謝，訴說從書本內容獲得解脫，自身受惠也分享給有失智家人的朋友，期盼共同走過低潮。淡水益品書屋簽書會上，有夫妻拿著書，希望林靜芸寫下鼓勵媽媽的話，因為爸爸失智多年，都由老媽照顧，相信林靜芸幾句祝福文字，讓媽媽蓄積更多正能量。

「新書出版後的回響，超出預期。」林靜芸說，許多民眾以為退休後可以到處遊山玩水，但往往事與願違，國人不健康餘命達八點三四年，人人都可能成為照顧者、被照顧者，還很有機會「輪著來」。

「謝謝你留下來陪我」一書完成文稿及版面設計時，林靜芸一度不想公開夫婿病情，但現在覺得自己做了正確選擇，公開將林芳郁從失智黑戶中除名，可大方陪同至牙科、復健科等就醫，林芳郁蛀牙得到醫治，之前步態不穩、語言障礙，也因為復健得到矯正。

原先復健科醫師認為，失智症患者無法復健，但林芳郁卻有明顯進步。林靜芸說，復健科有必要重新設計特別復健處方，「或許這正是林芳郁作為病人後，為失智症帶來的新希望。」

林芳郁 失智症

延伸閱讀

洪詩照顧失智公公話題延燒 李運慶挨酸「錯嫁」回嗆：是你嫁嗎？

照顧失智公公「把屎把尿」 洪詩首回應還原真相「我不偉大」

不忍家人被誤會！洪詩首回應照顧失智公公「不是偉大，只是愛屋及烏」

失智父走失成永別　離世一年林葉亭深夜發文惹淚

相關新聞

「謝謝你陪我」熱銷 林靜芸勉病友走過低潮

「謝謝你留下來陪我」一書熱賣，去年六月迄今，作者林靜芸醫師陸續參加四十多場演講、簽書會及電視錄影，累積自身照護經驗及讀者...

印度海事智庫首收外籍實習生 何偉豪促台印交流獲肯定

教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」去年啟動，國立政治大學外交系碩士生何偉豪獲得赴印度智庫「國家海事基金會」（NMF）實習...

新北翻轉技職實習工場 勇奪4大國內外設計獎

新北市教育局推動技職教育美學升級，首創「雙美未計畫」，以「雙語×美感×未來」為核心，全面翻轉技術型高中實習工場空間。成果...

校園新鮮事／屏東里港5青年拍泰國蝦產業鏈 教案獲師生回響

東縣里港鄉玉田國小29歲代理教師張哲維與同村青年共5人組成「大河子民」團隊，將泰國蝦產業鏈設計成教案「潮蝦學堂－從池邊到...

桃園「生生喝鮮乳」兌換用卡片亮相 下周一發放

桃園「生生喝鮮乳」政策2月23日上路，未來2到12歲孩童每周都能超商兌換一次鮮奶或豆漿。兌換用的卡片近日亮相，教育局下周...

「監管雲」擴大至幼兒園試辦 高雄、新北：鼓勵非強制

衛福部與立法院研擬於「托育專法」中推動托嬰中心監視影像強制上傳「監管雲」，教團與教保團體強烈反對；近日傳出高雄與新北市跟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。