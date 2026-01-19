「謝謝你陪我」熱銷 林靜芸勉病友走過低潮

「謝謝你留下來陪我」一書熱賣，去年六月迄今，作者林靜芸醫師陸續參加四十多場演講、簽書會及電視錄影，累積自身照護經驗及讀者分享故事，體悟到想在退休後「一路玩到掛」機率極低，應做好心理準備迎接自身衰老，且得照顧年邁雙親或突然倒下的另一半等挑戰。

林靜芸書寫與夫婿林芳郁一起面對失智的「謝謝你留下來陪我」，去年六月尚未上市就二刷，目前已四刷，除榮登二○二五年度誠品暢銷榜健康生活類第一名，金石堂年度暢銷新書榜第十九名，也是博客來年度暢銷榜廿二名、百大新書榜七名，進入電子書百大名單。

演講、簽書會後，總有讀者道謝，訴說從書本內容獲得解脫，自身受惠也分享給有失智家人的朋友，期盼共同走過低潮。淡水益品書屋簽書會上，有夫妻拿著書，希望林靜芸寫下鼓勵媽媽的話，因為爸爸失智多年，都由老媽照顧，相信林靜芸幾句祝福文字，讓媽媽蓄積更多正能量。

「新書出版後的回響，超出預期。」林靜芸說，許多民眾以為退休後可以到處遊山玩水，但往往事與願違，國人不健康餘命達八點三四年，人人都可能成為照顧者、被照顧者，還很有機會「輪著來」。

「謝謝你留下來陪我」一書完成文稿及版面設計時，林靜芸一度不想公開夫婿病情，但現在覺得自己做了正確選擇，公開將林芳郁從失智黑戶中除名，可大方陪同至牙科、復健科等就醫，林芳郁蛀牙得到醫治，之前步態不穩、語言障礙，也因為復健得到矯正。

原先復健科醫師認為，失智症患者無法復健，但林芳郁卻有明顯進步。林靜芸說，復健科有必要重新設計特別復健處方，「或許這正是林芳郁作為病人後，為失智症帶來的新希望。」