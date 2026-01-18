新北翻轉技職實習工場 勇奪4大國內外設計獎

新北市教育局推動技職教育美學升級，首創「雙美未計畫」，以「雙語×美感×未來」為核心，全面翻轉技術型高中實習工場空間。成果一舉奪下TID台灣室內設計大獎、日本GOOD DESIGN AWARD、德國iF室內建築大獎及美國IDA國際設計獎，讓新北技職教育以設計力站上國際舞台。

教育局指出，首波改造三重商工、淡水商工及瑞芳高工，引入專業設計團隊進駐校園，打造兼具教學動線、學習情境與產業質感的實作場域，三校改造皆緊扣各群科教學需求，從設備配置、安全設計到空間動線同步升級。

三重商工機械科結合AI與機器手臂概念，產官學攜手打造全國唯一「AI 5.0人機協作育才中心」，同時榮獲2025年TID台灣室內設計大獎評審特別獎及日本GOOD DESIGN AWARD肯定；淡水商工電機科以「機電整合實驗盒」為設計概念，拿下2025年德國iF室內建築大獎；瑞芳高工資訊科實習工場則榮獲2025年美國IDA國際設計獎榮譽獎。

教育局表示，「雙美未計畫」串聯產、官、學、研資源，攜手美感細胞協會、中華民國室內設計協會、臺灣設計研究院及國立臺灣師範大學等專業單位，透過公開徵選與專業評審機制，確保改造後的實習工場不僅外觀具設計感，內部更符合教學實務。目前已完成模具、電機電子、園藝療癒、金融沙盒及AI人機協作等11處工場改造，並規劃於2026年再投入1,500萬元，聚焦半導體、AI、航太、無人機、量子與潔淨能源等未來產業課程空間，讓教學內容與產業脈動接軌。

學生與教師也明顯感受改造成效。瑞芳高工資訊科二年級學生林秦穎表示，改造後的實習工場氛圍更舒適柔和，不再只是冷冰冰的設備空間，更容易專注學習；淡水商工電機科三年級學生姚宇智也指出，新空間如同展覽館般明亮有序，操作流程更順暢，學習效率提升。三重商工機械科教師蘇義于則認為，優質空間能有效提升學生學習動機，也翻轉外界對技職教育「髒亂」的刻板印象。

教育局強調，「雙美未計畫」不只是硬體整修，而是從教學情境出發的教育創新。新北市規劃於2030年前投入約1億元，完成30間優質實習場域改造，結合新興產業趨勢，提升學生實作能力，讓技職教育提前銜接未來職場需求。

