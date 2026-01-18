印度海事智庫首收外籍實習生 何偉豪促台印交流獲肯定

教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」去年啟動，國立政治大學外交系碩士生何偉豪獲得赴印度智庫「國家海事基金會」（NMF）實習機會，成為NMF首位外籍實習生。駐印度代表陳牧民說，希望透過台灣實習生，「向印度介紹台灣，也把在印度看到的帶回台灣」。

何偉豪告訴中央社記者，他看到「青年百億海外圓夢基金計畫」時非常興奮。尤其去年3月赴印度參加國際論壇後，他更希望藉這個計畫，深入認識印度這個值得被挖掘的國家。

何偉豪認為，這次實習期間最大的收穫，就是真正認識到印度人的生活哲學Jugaad，也就是利用最有限的資源順勢而為，最大化善用手上的資源。「了解這點，就可以明白很多印度人日常生活中的現象或原因。」

陳牧民指出，何偉豪這次實習機會，是由駐印度代表處向與印度海軍關係緊密的NMF爭取後獲得。

印度海軍在了解海上力量的重要性、發現印度長期對海洋領域研究的不足之下，於2005年成立「國家海事基金會」，希望提升印度政策制訂者、知識分子，乃至整個公民社會對海洋的意識。

NMF雖獨立運作，但有印度國防部與印度海軍的支持。由於研究內容與印度軍方掌握資訊相關，NMF過去不曾接受外籍生實習；駐印度代表處幾經爭取，才獲得NMF實習名額。

NMF執行長邱漢（Pradeep Chauhan）認為，實習生計畫對台灣和印度來說，是「雙贏」局面。除了為NMF帶來不同的觀點，也為台灣青年創造難得的國際研究經驗。

邱漢告訴中央社記者，NMF團隊一開始不確定何偉豪能否適應印度嚴謹且高標準的研究風格，但實際合作後，結果令人刮目相看。他表示，何偉豪參與許多研究工作，「我認為，他可以說是一位非常優秀的使節」。

NMF助理研究員狄克西特（Priyasha Dixit）說，能與來自台灣的年輕人互動，在當前地緣政治氛圍下格外難得。她認為，台灣對太平洋地區乃至全球都具有關鍵影響，而青年世代正是未來政策的塑造者，與台灣學生的交流自然多多益善。

NMF研究員尤頓（Chime Youdon）指出，何偉豪對印度歷史、文化與地緣政治展現高度好奇，雙方在台灣與印度議題上多次深度對話，彼此都獲益良多。「我從他身上學到很多，因為我們曾就台灣在當前地緣政治格局的地位，展開非常深入的討論。」

NMF副研究員阿加渥（Soham Agarwal）告訴中央社，何偉豪非常積極主動，努力和每個人保持友好關係，也帶來台灣的文化氛圍和觀點。「我們一起創造了許多我會永遠珍藏的回憶，希望不久的將來也能在台灣見到他。」

陳牧民表示，整體來說，台灣各界對印度了解不深；同樣的，台灣在印度能見度也不高。「希望透過青年百億海外圓夢基金計畫，讓年輕人真的到印度來體驗、跟印度各界介紹台灣，也把他們在印度所看到的，作為一個崛起大國的不同面貌，能夠把它帶回台灣。」

陳牧民研究印度已20多年。他指出，台灣實習生藉由「青年百億海外圓夢基金計畫」到印度，能停留比較長的時間，也可以和當地人有更深入的交流，所以他們看到的，不會只是單一面向的發展成果，而是真正接觸到印度多元且複雜的真實樣貌。

「青年百億海外圓夢基金計畫」實習生去年到印度的實習獲得普遍好評，因此，初步規劃這項計畫今年至少會有5個名額來到印度。陳牧民說，會持續爭取，希望更多台灣年輕人有機會到印度實習。