台運動迷赴印度最大足校實習圓夢 翁彤體悟體育價值

中央社／ 新德里18日專電

教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」去年啟動，熱愛體育賽事的翁彤經積極爭取，前往印度最大足球學院BBFS實習近6個月，期間訪談球員了解印度足球文化、產業運作，也對體育的價值有更深的體悟。

教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」為15歲到30歲台灣青年提供赴海外圓夢機會。翁彤在這項計畫輔導下，2025年遠赴印度拜聰．般迪亞足球學校（Bhaichung Bhutia Football Schools, BBFS）實習，為BBFS撰寫部落格文章，並介紹BBFS如何支持成員的各方面發展。

翁彤說，她對體育很有興趣，經常到現場看棒球等運動賽事，因此申請「青年百億海外圓夢基金計畫」時，特別爭取到BBFS實習的機會。

翁彤告訴中央社記者，在實習期間，她透過與不同人的訪談，了解到他們如何進入足球的世界，以及印度足球文化與產業運作，還有BBFS如何將教育、生活、球技和BBFS核心價值觀融入給球員、實習生的計畫中。

這樣的工作方式，讓翁彤能結合理論與實踐，同時參與BBFS的對外溝通工作。她說：「近6個月的時間看似短暫，卻足以改變我的人生。這段經歷對我的影響十分深遠。」

翁彤非常感謝她的導師雅達夫（Sumit Yadav），讓她體會到「尊重」、「關懷」、「信任」3大BBFS核心價值的真諦。她說：「我從他身上學會，如何在日常生活中實踐這3個價值觀，也明白到足球教育成就的，不僅是技術層面的較量，更是關乎全面性的發展。」

雅達夫是BBFS學習與發展教練。他告訴中央社記者，BBFS的成員因為有外國實習生前來，而倍感興奮。

雅達夫說，這個實習計畫不只對翁彤是個學習機會，對BBFS的成員來說也是。「這是讓我們了解不同社會與文化的機會、是個讓我們分享知識並相互學習的重要平台。」

他表示，BBFS鼓勵實習生別只將足球當作一項運動，而是作為個人成長、社交發展、終身學習的起點，這樣的認知是BBFS實習計畫的精髓。

另外，師徒制被視為BBFS實習計畫的基石，實習生與經驗豐富的專業人員密切合作，導師不僅監督實習生任務執行狀況，更在實習期間給予指導、回饋、支持，讓實習生獲得更全面的成長與發展。

負責接洽台灣實習生計畫的BBFS客戶關係經理高達（Geetha Gowda）說：「我認為這是非常好的交流，能讓其他國家更了解印度及我們的足球文化。」

高達告訴中央社記者，翁彤與雅達夫合作，負責撰寫文章、採訪BBFS成員，介紹他們如何進入足球產業，以及BBFS的文化如何運作。「她可以說是以優秀的成績從這裡畢業了。」

