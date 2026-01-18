聽新聞
校園新鮮事／屏東里港5青年拍泰國蝦產業鏈 教案獲師生回響

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣玉田國小代理教師張哲維（右二）與胞妹張貽惠（右一）、蝦農許晨陽（右三）等人組成「大河子民」團隊，將泰國蝦產業鏈融入國中小教案，讓學生認識社區產業文化。記者劉星君／攝影
屏東縣玉田國小代理教師張哲維（右二）與胞妹張貽惠（右一）、蝦農許晨陽（右三）等人組成「大河子民」團隊，將泰國蝦產業鏈融入國中小教案，讓學生認識社區產業文化。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉玉田國小29歲代理教師張哲維與同村青年共5人組成「大河子民」團隊，將泰國蝦產業鏈設計成教案「潮蝦學堂－從池邊到課堂」，分成養殖、捕撈、運輸、營養知識等主題拍攝成影片，讓學生知道原來蝦農這麼辛苦，凌晨就要開始作業。

屏東是泰國蝦養殖大縣，面積占全國8成，主要分布在屏北地區。「大河子民」涵義是因村莊孩子大多是被高屏溪沿岸養殖的泰國蝦所養大的。

里港鄉潮厝村民張哲維找來妹妹張貽惠、24歲蝦農許晨陽、26歲黃湜瑄以及高二學生張祐玹分工合作。張哲維說，泰國蝦作業時程為凌晨3時到清晨7時，大家都還在睡夢中，很少人看到蝦農在蝦池作業的情況。

張哲維說，團隊透過全視角方式，將泰國蝦產業鏈分4大主題拍攝，每段影片4到5分鐘，並設計學習單與知識AI小遊戲。

里港鄉有1所國中5所國小，推出教案後，團隊到校園教學結合課程，包括社會、數學、自然與健康等，舉辦教師研習，有些外地老師缺乏對在地了解，影片獲熱烈回響。

許晨陽說，過去很少人將蝦農的一天記錄下來，拍攝後反饋很不錯；張貽惠是台師大台語文學系，影片用台語配音搭配台語、國語雙字幕，她負責台語字幕，高二張祐玹負責影片剪接；里港國中學生楊子嵥說，家中雖沒養泰國蝦，但從潮蝦學堂課程學會分辨泰國蝦新鮮度，更能體會蝦農的辛苦。

屏東 教案 青年 代理教師 產業鏈 台語

