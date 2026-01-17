聽新聞
0:00 / 0:00
桃園「生生喝鮮乳」兌換用卡片亮相 下周一發放
桃園「生生喝鮮乳」政策2月23日上路，未來2到12歲孩童每周都能超商兌換一次鮮奶或豆漿。兌換用的卡片近日亮相，教育局下周起將透過國小、幼稚園、托嬰中心、區公所和圖書館等機構發放。
桃園市教育局指出，設籍或就讀桃園市、年齡2足歲至12歲的孩童都適用「生生喝鮮乳-桃園鈣健康」政策，約21萬名孩童能受惠；未來無論平、假日或寒暑假，全年每周都能到7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市、萊爾富及楓康等通路兌換鮮奶或豆漿，鮮奶選項有17種，豆漿有18種，一周一次，無法累計或跨周兌換。
在兌換機制方面，國小學童的兌換卡片將與學生證結合，靠卡感應就能兌換，幼稚園和托嬰中心孩童將發放「兒童鮮乳卡」，預計下周起透過機構發放，但是，不少家長疑惑孩子未就讀國小、幼稚園或托嬰中心該如何領取？
教育局表示，孩童未就學的家長可以上網至「桃園網路e指通」申辦，卡片將郵遞到府。另外，桃園市教育局與全市13個區公所、12個圖書館也能臨櫃申辦，現場領卡。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言