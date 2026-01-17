快訊

桃園「生生喝鮮乳」兌換用卡片亮相 下周一發放

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園「生生喝鮮乳」兒童鮮乳卡亮相，預計下周一開始發放。圖／桃園市教育局提供
桃園「生生喝鮮乳」兒童鮮乳卡亮相，預計下周一開始發放。圖／桃園市教育局提供

桃園「生生喝鮮乳」政策2月23日上路，未來2到12歲孩童每周都能超商兌換一次鮮奶或豆漿。兌換用的卡片近日亮相，教育局下周起將透過國小、幼稚園、托嬰中心、區公所和圖書館等機構發放。

桃園市教育局指出，設籍或就讀桃園市、年齡2足歲至12歲的孩童都適用「生生喝鮮乳-桃園鈣健康」政策，約21萬名孩童能受惠；未來無論平、假日或寒暑假，全年每周都能到7-ELEVEN、OK、全家、全聯、美廉社、家樂福超市、萊爾富及楓康等通路兌換鮮奶或豆漿，鮮奶選項有17種，豆漿有18種，一周一次，無法累計或跨周兌換。

在兌換機制方面，國小學童的兌換卡片將與學生證結合，靠卡感應就能兌換，幼稚園和托嬰中心孩童將發放「兒童鮮乳卡」，預計下周起透過機構發放，但是，不少家長疑惑孩子未就讀國小、幼稚園或托嬰中心該如何領取？

教育局表示，孩童未就學的家長可以上網至「桃園網路e指通」申辦，卡片將郵遞到府。另外，桃園市教育局與全市13個區公所、12個圖書館也能臨櫃申辦，現場領卡。

桃園「生生喝鮮乳」兒童鮮乳卡亮相，預計下周一開始申辦發放。圖／桃園市教育局提供
桃園「生生喝鮮乳」兒童鮮乳卡亮相，預計下周一開始申辦發放。圖／桃園市教育局提供

桃園 教育局 鮮奶

