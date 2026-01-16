「監管雲」擴大至幼兒園試辦 高雄、新北：鼓勵非強制

衛福部與立法院研擬於「托育專法」中推動托嬰中心監視影像強制上傳「監管雲」，教團與教保團體強烈反對；近日傳出高雄與新北市跟進，高雄市正式發文，將以市府教育局經費補助方式，鼓勵幼兒園申請加入監管雲試辦計畫，新北則擇定兩家幼兒園試辦。

新北市教育局表示，試辦以鼓勵為原則，非強制推動。監視錄影器目前未列為幼兒園依法應設置的必要設施，法規尚未修訂前，如於室內活動空間要求強制加裝或強制上傳雲端，涉及隱私權與個資管理疑慮；教育局已函請中央主管機關就監視器設置納入法規的可行性研議。

新北教育局表示，監管雲試辦是以小規模驗證效益與成本，考量全面實施雲端監控系統建置經費龐大，且須長期編列系統維護及管理費用。

新北市就「提升幼兒園安全監管效能」研議推動監管雲試辦，已規畫於114學年度，擇定2所公立幼兒園試行辦理，透過小規模試行，盤點雲端管理在影像保存、調閱流程一致性、管理成本與權限控管等面向的實務需求，作為後續政策評估依據。

該如何平衡園所反彈，教育局指出，優先考量隱私保護與溝通程序。在試辦前，園所教職員與家長須充分了解裝設目的、使用方式與調閱流程，並取得每位家長同意，確保透明與共識。不論是否參與試辦，全市幼兒園影像管理與保存均依「新北市政府所屬各級學校暨教保服務機構監視錄影系統管理具體作法」辦理，以一致管理標準兼顧安全與隱私，包含監錄系統需持續正常運作及攝錄資料保存日數等規範。

高市教育局指出，幼兒園發生不當管教或疑似虐童等違法爭議事件，常因缺乏完整影像佐證而難以釐清責任，因此在兼顧幼兒安全、希望減少親師之間誤會與不信任的前提下，也回應部分家長與園所實際上的需求，才先以試辦方式推動。

高市教育局表示，公立及非營利幼兒園試辦監視器影像雲端備份，最主要的出發點就是確保幼兒安全，同時顧及老師的專業自主、個人隱私，及教保人員工作尊嚴，不希望讓第一線人員承受額外壓力。

教育局說明，這項作法不是全面上路、也不是強制規定，而是在近年社會對幼兒安全特別關注，爭議發生時，因為沒有完整、即時的影像留存，往往很難還原事情經過，不但增加行政處理的困難，也容易讓家長、幼兒園與教保人員彼此產生誤會，影響信任。

教育局也說，希望在尊重園所自主的前提下，透過調查意願、由有意願的幼兒園參與試辦，提升照顧環境的透明度，讓教保人員能在更安心、被尊重的環境中工作。

高市教育局表示，這項計畫規模不大、只是試辦，主要是累積實務經驗，作為未來政策評估的參考，後續會依試辦結果，兼顧幼兒權益、家長知情需求與教保人員的專業尊嚴，並持續檢討並聽取各界意見，再決定是否以及如何推動下一步，希望能減少誤會、增進親師互信，也降低後續行政與溝通成本。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，學校屬公共場域，在一些外部空間基於安全考量設置監視器，社會大眾或可接受；但校內的教室、兩歲幼兒的保育室，並非預期供外人觀看的空間，在已強制裝設監視器的情況下，再要求影像上傳雲端，等同是對幼兒與教師的雙重監控與人格侵害，雙重強制卻有雙重風險。

楊逸飛表示，監管雲涉及龐大建置與外包成本，影像二十四小時錄製，等同將園所整體營運資訊集中於伺服器中，國家保存這些資料的必要性與安全性為何，至今都未說清楚。