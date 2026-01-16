教育部頒社會教育貢獻獎 林俊全、賴秀峰獲終身獎表揚
教育部今天頒發114年度社會教育貢獻獎，台大特聘教授林俊全促成政府野柳、草嶺等多個地質公園，中華舞蹈學會理事長賴秀峰創辦比賽推廣舞蹈教育，獲得「終身成就獎」。
教育部今天在台北舉辦頒獎典禮，表揚終身奉獻獎2人、個人獎16人及團體獎16組。次長劉國偉表示，今年得主相當多元，在各個領域中堅持無私的教育愛，造就台灣最美的風景。
劉國偉並提到，政府將推動「30+終身學習大學試辦計畫」政策，結合高等教育資源，擴大30歲以上成人終身教育，未來會與民間單位合作開設更多元的跨領域課程。
今年「終身奉獻獎」得主有2人。林俊全長期投入台灣地理教育、環境保育與永續發展，經過20多年奔走，促成政府在民國105年將「地質公園」正式納入文化資產保存體系。
林俊全後續又參與澎湖海洋、野柳、鼻頭龍洞、草嶺、燕巢惡地、利吉惡地、馬祖、東部海岸等地質公園的成立過程。他並推定建立重要地景資料庫，促使主管機關與在地居民共同維護自然地景。
賴秀峰則師承蔡瑞月、江明珠等台灣舞蹈家，年輕時曾連獲7屆全國民族舞蹈比賽冠軍，17歲遠赴西班牙深造，一度任職知名舞團，回國後積極推廣台灣舞蹈，至今將近40年。
賴秀峰的一項著名事蹟，便是創辦「舞躍大地舞蹈創作比賽」，20年來來培育出近千名優秀舞蹈人才、百位優秀編舞者。
「團體獎」得主包括長年推動兒童早期教育、親職教育的信誼基金會。信誼早在台灣還沒幼兒教育系的年代，就開始成立學前教育研究中心、資料館，也創下台灣多個「第一」，包括發行第一份討論0到6歲教養的月刊，第一家幼兒專業出版社、第一家玩具圖書館等。
在信誼基金會長期的推廣下，兒童早期閱讀已被正規教育重視，更成為家庭教育中不可忽視的一環。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言