教育部頒社會教育貢獻獎 林俊全、賴秀峰獲終身獎表揚

中央社／ 台北16日電

教育部今天頒發114年度社會教育貢獻獎，台大特聘教授林俊全促成政府野柳、草嶺等多個地質公園，中華舞蹈學會理事長賴秀峰創辦比賽推廣舞蹈教育，獲得「終身成就獎」。

教育部今天在台北舉辦頒獎典禮，表揚終身奉獻獎2人、個人獎16人及團體獎16組。次長劉國偉表示，今年得主相當多元，在各個領域中堅持無私的教育愛，造就台灣最美的風景。

劉國偉並提到，政府將推動「30+終身學習大學試辦計畫」政策，結合高等教育資源，擴大30歲以上成人終身教育，未來會與民間單位合作開設更多元的跨領域課程。

今年「終身奉獻獎」得主有2人。林俊全長期投入台灣地理教育、環境保育與永續發展，經過20多年奔走，促成政府在民國105年將「地質公園」正式納入文化資產保存體系。

林俊全後續又參與澎湖海洋、野柳、鼻頭龍洞、草嶺、燕巢惡地、利吉惡地、馬祖、東部海岸等地質公園的成立過程。他並推定建立重要地景資料庫，促使主管機關與在地居民共同維護自然地景。

賴秀峰則師承蔡瑞月、江明珠等台灣舞蹈家，年輕時曾連獲7屆全國民族舞蹈比賽冠軍，17歲遠赴西班牙深造，一度任職知名舞團，回國後積極推廣台灣舞蹈，至今將近40年。

賴秀峰的一項著名事蹟，便是創辦「舞躍大地舞蹈創作比賽」，20年來來培育出近千名優秀舞蹈人才、百位優秀編舞者。

「團體獎」得主包括長年推動兒童早期教育、親職教育的信誼基金會。信誼早在台灣還沒幼兒教育系的年代，就開始成立學前教育研究中心、資料館，也創下台灣多個「第一」，包括發行第一份討論0到6歲教養的月刊，第一家幼兒專業出版社、第一家玩具圖書館等。

在信誼基金會長期的推廣下，兒童早期閱讀已被正規教育重視，更成為家庭教育中不可忽視的一環。

劉國偉 教育部 草嶺 文化資產

