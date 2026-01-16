藝壇最大浩劫「全華網」逾700藝術家取回著作權 劉國松無私助解套

被視為台灣藝壇最大浩劫、逾700名藝術家受害的「全華網」詐騙授權案，歷經十餘年纏訟後，終於畫下句點。在受害藝術家劉國松以個人債權出面協調，促成藝術家集體著作權返還，為全案解套。文化部長李遠今頒贈一等文化獎章，表彰其無私精神，為眾多藝術家化解長年隱憂。

此案源於全球華人藝術網有限公司及財團法人錦江堂文教基金會已故負責人林株楠自2011年起，以向文建會申請補助為由，誘騙台灣水墨國寶歐豪年在內的700多位橫跨不同世代的藝術家簽署形同「賣身契」的同意書，詐欺取得不當授權及權利讓與，釀成台灣藝壇大浩劫。

文化部於2017年接獲消息後即組成專案處理小組，將全案依法移送檢調偵辦。台北地方法院於2024年12月一審宣判林株楠詐欺罪成立，但因林株楠於判決前死亡，法院依法以不受理結案，全案僅業務員1人遭判刑，法院也認定檢調單位扣押的各類型同意書皆屬林株楠所有物，並未宣告沒收，讓此案再度陷入僵局。

而此案出現轉折的關鍵在於，同為受害者的藝術家劉國松以其另行提告全華網公司及林株楠獲判勝訴的逾五百萬元賠償金債權，交換林株楠的繼承人放棄詐欺取得的各式不當權利，讓這批從林株楠的繼承人手中取回、未經檢調單位扣押的同意書就此失效。

文化部今舉行「全華網事件結案與權利返還」說明會，正式宣告所有受害藝術家的著作權已全數返還。為表彰劉國松在此爭議事件關鍵時刻，以自身權益促成相關權利及文件返還，展現大前輩對台灣藝術界的關懷，部長李遠頒贈一等文化獎章，這也是文化獎章設立以來，第二位獲頒一等獎章者。

高齡93歲的劉國松今也出席說明會，並由女兒劉令徽代表致詞。劉令徽表示，全華網事件歷時多年，父親同樣是受害者，對於其他藝術家長年承受的煎熬與壓力，感同身受。她說，父親曾對她說「如果可以救所有的藝術家，當然要救。」因此，在律師提出相關建議後，父親馬上就決定放棄原可獲得的500多萬元賠償金，要幫數百位藝術家拿回著作權。

一名出席說明會的受害藝術家表示，自己在大學剛畢業時，因不諳法律而簽下詐騙契約，導致案件纏訟多年，身心皆承受極大煎熬。他感謝前輩藝術家無私挺身而出，協助大家取回著作權，讓多年困境終於告一段落。這起事件對自己而言是一個深刻的教訓，未來在簽署任何合約前，將更加謹慎審視條款內容。

劉國松也於今日將該批同意書移交文化部，由文化部於現場發還給出席藝術家。文化部表示，有意願領回同意書者，自即日起至今年7月31日，亦可聯繫文化部委託的北辰著作權事務所辦理領回作業，諮詢專線02-2358-7576；逾期未領回者，文化部將統一銷毀，確保該批文件不再流通。 劉國松（中）將藝術家同意書移交給文化部長李遠（左），右為劉國松的女兒劉令徽。記者楊惠琪／攝影