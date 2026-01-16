醫學系學生貶低小兒科不當言論遭炎上 陽明交大出手了

一名網友在Threads疑因政治立場屢與其他網友交火，出現「小兒科這種選剩科還這麼優越」等不當言論，遭起底他是陽明交大醫學系學生，以及檢舉他自稱醫師但沒有取得醫師執照。校方表示，學生情形學校第一時間就已了解過並進行輔導，後續也會依程序釐清是否違反校規或學生獎懲規定。

關於該名醫學系學生的網路脫序行為，陽明交大Threads官方帳號在遭攻擊的小兒科醫師版面留言，「對於此次事件造成的困擾與不適，我們深表遺憾。學校已第一時間已先了解該生狀況，並進行必要的輔導與處理程序。陽明交大長期重視醫療專業的價值，校方不認同任何貶抑醫療工作者的言論。感謝您對醫療專業的投入與付出，也謝謝您的提醒」。