首例隱匿未通報！高雄鼓山私小爆腸病毒群聚感染 14人中招、家長挨罰
高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，4個班級、11名學童染疫，還擴散外校國中生及嬰幼兒共3人，至少14人中招；家長爆料，源頭起於一對姊弟得腸病毒，家長隱匿未通報，仍讓小孩到校上課，引發嚴重校內群聚疫情。衛生局疫調證實，家長未吐實，已依傳染病防治法裁罰6萬至30萬元罰鍰。
爆料家長說，上周一名五年級女童出現紅疹、水泡症狀，僅說是過敏、濕疹，學校也未向家長求證，直到12日，就讀同校三年級弟弟被校護發現紅疹、水泡等典型腸病毒症狀，通報確診為腸病毒個案。
沒想到腸病毒一發不可收拾，13、14日該名女童座位前後左右、多名同學接連感染，其中一名嚴重脫水住院，由於學校採跑班上課跨班、跨年級，病毒也隨之擴散到二年級、三年級，直言姊弟得腸病毒未隔離及通報學校，才導致這麼嚴重校內群聚感染。
不僅如此，該所小學腸病毒疫情蔓延到外校的國中學生、幼兒園中班幼兒及1歲嬰兒共3人。據了解，姊弟父母都是醫療人員，讓家長怒罵有醫療背景，應該更懂通報的重要卻選隱匿，實在缺乏公德心。
高市衛生局表示，13日、14日接獲學校通報校內腸病毒疫情，立即啟動疫調，由轄區衛生所進入校園防疫督導與全校環境消毒。
衛生局說明，截至15日止，該校共4個班級、11名學生染疫，包括五年級2 班、三年級1班、二年級1班，這些學生自10日起陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，就醫後被診斷為疑似腸病毒，皆已返家休養。
疫調過程中，衛生局調閱學生就醫病歷後發現，其中一名五年級女童1月5日就已出現症狀，並於1月7日到診所就醫，當時醫師已判斷為疑似腸病毒。經綜合研判，認定該名學生為「首例指標個案」，同班學生之後也陸續發病。
衛生局指出，該名學生在被醫師診斷為疑似腸病毒後，家長並未主動告知學校，此外，該生就讀同校三年級弟弟12日出現皮膚紅疹，經校護發現後，立即通知家長將孩子接回，姊弟兩人當天起都請假在家休養。
衛生局表示，防疫人員昨日致電家長疫調時，家長仍未吐實，繼續規避疫情，依傳染病防治法第43條裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
衛生局重申，依高雄市腸病毒通報及停課規定，國小一、二年級（含課後照顧班與補習班），若7天內同一班級有5名以上學生出現疑似腸病毒症狀，學校須48小時內通報衛生並將班級停課，以防止疫情擴散。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言