首例隱匿未通報！高雄鼓山私小爆腸病毒群聚感染 14人中招、家長挨罰

高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，4個班級、11名學童染疫，還擴散外校國中生及嬰幼兒共3人，至少14人中招；家長爆料，源頭起於一對姊弟得腸病毒，家長隱匿未通報，仍讓小孩到校上課，引發嚴重校內群聚疫情。衛生局疫調證實，家長未吐實，已依傳染病防治法裁罰6萬至30萬元罰鍰。

爆料家長說，上周一名五年級女童出現紅疹、水泡症狀，僅說是過敏、濕疹，學校也未向家長求證，直到12日，就讀同校三年級弟弟被校護發現紅疹、水泡等典型腸病毒症狀，通報確診為腸病毒個案。

沒想到腸病毒一發不可收拾，13、14日該名女童座位前後左右、多名同學接連感染，其中一名嚴重脫水住院，由於學校採跑班上課跨班、跨年級，病毒也隨之擴散到二年級、三年級，直言姊弟得腸病毒未隔離及通報學校，才導致這麼嚴重校內群聚感染。

不僅如此，該所小學腸病毒疫情蔓延到外校的國中學生、幼兒園中班幼兒及1歲嬰兒共3人。據了解，姊弟父母都是醫療人員，讓家長怒罵有醫療背景，應該更懂通報的重要卻選隱匿，實在缺乏公德心。

高市衛生局表示，13日、14日接獲學校通報校內腸病毒疫情，立即啟動疫調，由轄區衛生所進入校園防疫督導與全校環境消毒。

衛生局說明，截至15日止，該校共4個班級、11名學生染疫，包括五年級2 班、三年級1班、二年級1班，這些學生自10日起陸續出現發燒、喉嚨痛、紅疹等症狀，就醫後被診斷為疑似腸病毒，皆已返家休養。

疫調過程中，衛生局調閱學生就醫病歷後發現，其中一名五年級女童1月5日就已出現症狀，並於1月7日到診所就醫，當時醫師已判斷為疑似腸病毒。經綜合研判，認定該名學生為「首例指標個案」，同班學生之後也陸續發病。

衛生局指出，該名學生在被醫師診斷為疑似腸病毒後，家長並未主動告知學校，此外，該生就讀同校三年級弟弟12日出現皮膚紅疹，經校護發現後，立即通知家長將孩子接回，姊弟兩人當天起都請假在家休養。

衛生局表示，防疫人員昨日致電家長疫調時，家長仍未吐實，繼續規避疫情，依傳染病防治法第43條裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

衛生局重申，依高雄市腸病毒通報及停課規定，國小一、二年級（含課後照顧班與補習班），若7天內同一班級有5名以上學生出現疑似腸病毒症狀，學校須48小時內通報衛生並將班級停課，以防止疫情擴散。 高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，疑似家長隱匿小孩病情導致擴散，引發其他家長不滿、集體抗議。圖／讀者提供 高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，源頭疑似家長隱匿仍讓小孩到校上課，導致疫情擴散，害1歲嬰兒也中招。圖／讀者提供 高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，源頭疑似家長隱匿仍讓小孩到校上課，導致疫情擴散，害1歲嬰兒也中招。圖／讀者提供 高雄市鼓山區某私立小學爆發腸病毒群聚感染，源頭疑似家長隱匿仍讓小孩到校上課，導致疫情擴散，害1歲嬰兒也中招。圖／讀者提供