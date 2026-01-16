快訊

連新二代都沒了...一校僅6人難撐 南投縣擬停辦3所國中小學

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣瑞竹國中學生人數僅有9人。圖／南投縣教育處提供
南投縣瑞竹國中學生人數僅有9人。圖／南投縣教育處提供

南投縣人口快速老化、青壯年外移加劇少子化，偏遠小校學生數持續探底。南投縣政府完成專案評估後規劃，自115學年度起停辦竹山鎮瑞竹國中、大鞍國小及鹿谷鄉瑞峰國中，縣府強調，適度學校規模有助提升學生學習品質與同儕互動，將在確保受教權與教職員工作權前提下審慎推動。

南投縣教育處指出，全縣國小學生數50人以下學校超過60所，少子化已成結構性問題。去年縣內小一新生僅1人的學校就有6所，過去小校人數少仍能維持運作，如今家長更憂心孩子缺乏同儕互動與學習刺激，影響長期發展，選擇將子女送往規模較大的學校就讀。

此次規劃停辦的3校，學生數已低於基本學習與社交所需。瑞峰國中目前僅6人、瑞竹國中9人、大鞍國小16人。

陳姓居民說，瑞峰國中位於鹿谷、集集與水里交界，當地人口老化比例約3成3，連茶葉都已經少有居民種植，社區人口持續流失。10年前瑞峰國中曾面臨併校，當時社區年輕人還多，加上還有一波新住民子女就讀，但隨著時間過去，連新二代也陸續離鄉，面臨學生斷源。

瑞峰國中校長魏靖育在地服務10年，長期以「大家庭」理念經營校園，打造讀書角、閱報區與共餐空間，以特色教學吸引學生回流。他坦言，少子化趨勢難以逆轉，為了讓學生擁有更完整的學習環境與同儕互動，老師們只能支持學生轉往規模較大的學校就讀。

大鞍國小位於竹山鎮著名的八卦茶園山區，交通條件不利，從竹山市區開車需1個多小時，近年新生人數屈指可數，這幾年發展特色課程吸引外地學生就讀，但需師長長途接送，學校運作負擔沉重。

縣府表示，已完成專案評估，認為3校具停辦必要性，預計於115年2月辦理公聽會，廣納各界意見。配套方面，將提供學生交通費每月8000元、每年補助9個月，交通保險費每學年2000元，書籍簿本費每學期1500元，並研擬通學協助方案。教職員工將優先介聘或移撥，停辦後校舍則依公有財產最大利用原則，規劃活化，盼轉化為地方發展新動能。

竹山鎮大鞍國小僅有16名學生，地點偏遠、交通不便，面臨停辦。圖／南投縣教育處提供
竹山鎮大鞍國小僅有16名學生，地點偏遠、交通不便，面臨停辦。圖／南投縣教育處提供
鹿谷鄉瑞峰國中僅剩6名學生，面臨停辦。圖／南投縣教育處提供
鹿谷鄉瑞峰國中僅剩6名學生，面臨停辦。圖／南投縣教育處提供

