彰化又5小校在「淹水線」以下 教育界：選舉年免擔心被裁併降級

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣僑義國小辦學有特色，無奈少子化及學區多數學生住校門前台一線的對面，面臨生源不足的嚴重壓力。記者簡慧珍／攝影
彰化縣僑義國小辦學有特色，無奈少子化及學區多數學生住校門前台一線的對面，面臨生源不足的嚴重壓力。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府每學年盤點小校，本（114）學年有5所國小學生總人數低於40人「淹水線」，最少的29人；校長到縣政府報告未來辦學方向，也接受會議中的專家學者建議。教育界人士表示，今、明兩年都是選舉年，縣政府不會裁併小校。

依據彰化縣裁併校作業要點，本學期入圍的小校有彰化市石牌、芳苑鄉育華、大城鄉美豐、二水鄉復興、溪州鄉僑義，學生人數29人至39人，均因全校學生人數低於40人且新學年學生人數不足10人，被縣政府通知出席彰化縣教審會。據了解，縣政府舉辦教育審議委員會，聽取小校校長報告辦學績效和規畫，專家學者針對各校面臨的困難提出建言，上級主管與專家學者均「和顏悅色」，會議氣氛「溫馨沒壓迫感」。

小校校長多半任期未滿兩學年，派任到偏鄉當校長都很努力招生，無奈少子化趨勢持續且擴大、市區大校月暈效應、家長的大校較有競爭力迷思等因素，小校經營倍加艱辛，彰化縣教審會建議連年列入小校評估名單的僑義國小轉型為特色實驗小學。

僑義國小是上個世紀八七水災災後僑胞捐款設立的國小，彰化縣共有3所「僑」字輩學校，分別是花壇鄉僑愛、員林市僑信和溪州僑義。僑信占有員林市蛋黃區的地利之便，招生從不成問題，花壇不是偏鄉，僑愛生源固定，唯僑義辦學最為辛苦，因是僑胞捐資設校，縣政府不敢輕言裁併。

僑義國小表示，僑義學區呈狹長型，多數學生住在學校門前台一線的對面，家長選擇不跨過台一線而把孩子送到鄰近大校，未來僑義將更走進社區，讓民眾和家長看見在雙語等方面的辦學成果，也將接受教審會專家學者建議，利用寒假期間觀摩鄰近縣市特色實驗學校，朝向科技、童軍等方向辦學。

其餘小校將依縣政府教審會專家學者建議，加強控管學童的學力、向社區廣為宣導、納入在地特色設計課程；有校長表示，縣政府對小校裁併隻字未提，大幅減輕各校壓力，私下認為新學年沒廢棄或降為分校的隱憂。

縣政府過去5年裁併大城鄉3所小校，本學期民靖國小降為竹塘國小分校。裁併大城鄉潭墘國小時引發地方強烈反彈，向教育部、監察院檢舉縣政府違法，監察院調查後糾正縣政府。教育界人士指出，潭墘國小雖回不來了，但感謝潭墘讓彰化縣不再有小校被廢，今、明兩年是選舉年，「淹水線」下的小校可喘口氣，不必擔心裁併或降級。

