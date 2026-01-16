快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

社會不信任科學 諾貝爾獎得主台大開講：科學非不變真理需滾動修正

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大邀請諾貝爾物理學獎得主唐娜．史垂克蘭 ，以相信科學為何重要為題發表演講。她說，科學並非不變的真理，而是一個持續修正的動態過程。圖／台大提供
台大邀請諾貝爾物理學獎得主唐娜．史垂克蘭 ，以相信科學為何重要為題發表演講。她說，科學並非不變的真理，而是一個持續修正的動態過程。圖／台大提供

由國立台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」與中央研究院等單位推動「台灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」，日前邀請2018年諾貝爾物理學獎得主唐娜．史垂克蘭 (Donna Strickland），以相信科學為何重要為題發表演講。史垂克蘭強調，科學並非不變的真理，而是一個持續修正的動態過程；唯有誠實面對未知，方能重建社會對科學的信任。

史垂克蘭於演講中指出，當今社會對科學的信任度存在顯著差異，然而科學實為推動文明進步的關鍵引擎。她以網際網路、全球定位系統（GPS）及MRI醫學影像為例，說明現代生活不可或缺的科技，皆源自數十年前科學家單純出於「好奇心」所進行的基礎研究。

針對社會對科學的不信任感，史垂克蘭說，此往往源於對「科學本質」的誤解。她強調，科學並非一套「已完成、不可更動」的知識全書，而是透過試驗、蒐集證據並持續修正的動態過程。科學家隨著新證據調整觀點並非失誤，而是遵循科學方法、誠實面對事實的必然結果。

以新冠疫情為例，史垂克蘭形容此為「在公共領域即時進行的科學實驗」，隨數據積累，科學建議必然隨之調整，然而修正過程卻常被誤解為科學不可靠；此修正並非科學的失敗，而是誠實面對事實的展現。她呼籲，科學界在溝通時應更透明地說明「已知」與「未知」，以減少公眾因恐懼或資訊落差而產生的動搖。

史垂克蘭也勉勵年輕學子「保持好奇心、耐心與誠實」。她提醒，在資訊爆炸與追逐短期指標的時代，3項特質看似過時，卻是科學家最強大的力量。學生也不應受制於論文數量，應專注於長期投入真正關心的問題，許多重要的突破往往源自長時間的累積與耐心，而非追逐一時的熱門題目。

史垂克蘭現為加拿大滑鐵盧大學物理與天文學系教授，致力於超快雷射與非線性光學研究。2018年，她與亞希金（Arthur Ashkin）及穆胡（Gérard Mourou）共同獲得諾貝爾物理學獎，成為該獎項百餘年來僅有的3名女性得主之一。

她與穆胡共同開發「啁啾脈衝放大技術（Chirped Pulse Amplification, CPA）」，突破高功率超短脈衝雷射的物理限制，使雷射峰值功率大幅提升，廣泛應用於近視雷射手術、半導體製程等領域。

「宋恭源先生頂尖研究講座」自設立以來，持續邀請世界級學者來台交流，台灣橋樑計畫預計邀請30餘位諾貝爾獎得主訪台。

科學家 諾貝爾獎

延伸閱讀

諾貝爾生醫獎得主來台 亞大頒發名譽博士學位

川普：諾貝爾獎得主馬查多缺乏支持　無法領導委內瑞拉

亞桑傑檢舉諾貝爾獎 違反和平獎原則促進戰爭

國家為何失敗？ 諾貝爾獎得主羅賓遜：政治權力分散創新才能持續

相關新聞

社會不信任科學 諾貝爾獎得主台大開講：科學非不變真理需滾動修正

由國立台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」與中央研究院等單位推動「台灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Progr...

人力銀行調查：台大、成大畢業生最獲職場青睞 私校淡江奪冠

人力銀行今天公布「2026企業最愛大學」調查，整體職場表現國立台灣大學今年重回冠軍，國立成功大學居次，國立台北科技大學名...

監管雲擴大／即時影像能預防虐童？政策恐加重教學壓力

教保機構頻傳不當管教，政府擬透過「兒童托育服務法」草案，要求托育機構全面裝設監視器並將即時影像上傳至「托育監管雲」，部分地方政府則率先擴大到幼兒園試辦。但幼教專家與教團表示，消極做法暴露出政府怠惰，反而加重教學現場壓力，影響教育專業與親師信任。

用「馬上封侯」祝福建中學生 洪易「鏡花蟲洞宴」史博館空降外星人

國立歷史博物館古典優雅的紅牆綠瓦前，出現一個銀光閃亮的「外星人」，兩隻手捧著以台灣為中心的世界地圖球，四隻手則比出兩種愛...

傳統藝術接班人謝師與授證 李遠：帶著台灣的文化走遍全世界

國立傳統藝術中心昨日於台灣戲曲中心舉辦「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」第四屆結業習藝生授證暨謝師典禮。文化部長李遠一一頒...

台北、高雄加碼教師行政獎金 校長協會呼籲各縣市跟進

台北市長蔣萬安昨日宣布加發學校行政人員1000元至3000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境；另高雄市早在8日率先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。