社會不信任科學 諾貝爾獎得主台大開講：科學非不變真理需滾動修正
由國立台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」與中央研究院等單位推動「台灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」，日前邀請2018年諾貝爾物理學獎得主唐娜．史垂克蘭 (Donna Strickland），以相信科學為何重要為題發表演講。史垂克蘭強調，科學並非不變的真理，而是一個持續修正的動態過程；唯有誠實面對未知，方能重建社會對科學的信任。
史垂克蘭於演講中指出，當今社會對科學的信任度存在顯著差異，然而科學實為推動文明進步的關鍵引擎。她以網際網路、全球定位系統（GPS）及MRI醫學影像為例，說明現代生活不可或缺的科技，皆源自數十年前科學家單純出於「好奇心」所進行的基礎研究。
針對社會對科學的不信任感，史垂克蘭說，此往往源於對「科學本質」的誤解。她強調，科學並非一套「已完成、不可更動」的知識全書，而是透過試驗、蒐集證據並持續修正的動態過程。科學家隨著新證據調整觀點並非失誤，而是遵循科學方法、誠實面對事實的必然結果。
以新冠疫情為例，史垂克蘭形容此為「在公共領域即時進行的科學實驗」，隨數據積累，科學建議必然隨之調整，然而修正過程卻常被誤解為科學不可靠；此修正並非科學的失敗，而是誠實面對事實的展現。她呼籲，科學界在溝通時應更透明地說明「已知」與「未知」，以減少公眾因恐懼或資訊落差而產生的動搖。
史垂克蘭也勉勵年輕學子「保持好奇心、耐心與誠實」。她提醒，在資訊爆炸與追逐短期指標的時代，3項特質看似過時，卻是科學家最強大的力量。學生也不應受制於論文數量，應專注於長期投入真正關心的問題，許多重要的突破往往源自長時間的累積與耐心，而非追逐一時的熱門題目。
史垂克蘭現為加拿大滑鐵盧大學物理與天文學系教授，致力於超快雷射與非線性光學研究。2018年，她與亞希金（Arthur Ashkin）及穆胡（Gérard Mourou）共同獲得諾貝爾物理學獎，成為該獎項百餘年來僅有的3名女性得主之一。
她與穆胡共同開發「啁啾脈衝放大技術（Chirped Pulse Amplification, CPA）」，突破高功率超短脈衝雷射的物理限制，使雷射峰值功率大幅提升，廣泛應用於近視雷射手術、半導體製程等領域。
「宋恭源先生頂尖研究講座」自設立以來，持續邀請世界級學者來台交流，台灣橋樑計畫預計邀請30餘位諾貝爾獎得主訪台。
