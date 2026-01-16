人力銀行調查：台大、成大畢業生最獲職場青睞 私校淡江奪冠
人力銀行今天公布「2026企業最愛大學」調查，整體職場表現國立台灣大學今年重回冠軍，國立成功大學居次，國立台北科技大學名列第三。私立大學則以淡江大學、輔仁大學最獲職場青睞；私立科大則為致理科大。
1111人力銀行公布「2026企業最愛大學」調查，針對企業負責人、主管、人資進行抽樣，調查項目包括整體職場表現排行、公私立大學排行、公私立科大排行等。
整體職場表現十強由台大奪冠，副校長廖婉君談到，台大鼓勵各專業學生具備執行力、創造力、領導力，台大講求「通」，希望學生根據原主修專長再加值。對此，台大推出領域專長模組，讓學生彈性選擇，也發現學生不僅選讀半導體相關課程，也願意選讀人文社會學科。
廖婉君也說，台大也以學習者為中心提出「校學士」，讓學生根據興趣、發展自行設計學習歷程；台大也開設NTU Beyond Borders，由學校提供補助，鼓勵學生走向世界到海外機構學習，鼓勵其具備創新力、引領世界潮流。
北科大整體職場表現排行第三，副校長楊重光表示，產業持續變動，傳統的教學方式已很難讓學生畢業後就馬上進入職場，因此北科大鼓勵教師，「不要再一本教材教30年。」也鼓勵教師投入教育部教學實踐研究計畫，針對學生學習、態度調整教學，學生學習狀況好、了解企業需要，就不會食古不化。
私立一般大學、科大則以淡江大學和致理科大畢業生最獲職場青睞，副校長林俊宏談到，淡江大學感受到產業需求，於4年前就成立AI創智學院，校內7成教師課程均使用AI。致理科大校長陳珠龍說，最重要的是把每個系的特色做出來，致理科也大每年滾動調整課程，「企業要什麼就是設計哪些課程。」
東吳大學則獲得最佳跨域力大學第一名，校長詹乾隆表示，東吳大學除了學生的主修專長外，另設計51項第二專長，並將此融入128畢業學分中，不增加學生的學分壓力。如光韓文1門課，學校就開了8個班，鼓勵學生選擇有興趣的次領域修讀。
