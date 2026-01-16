快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

人力銀行調查：台大、成大畢業生最獲職場青睞 私校淡江奪冠

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
人力銀行今天公布「2026企業最愛大學」調查，整體職場表現國立台灣大學今年重回冠軍，國立成功大學居次，國立台北科技大學名列第三。記者許維寧／攝影
人力銀行今天公布「2026企業最愛大學」調查，整體職場表現國立台灣大學今年重回冠軍，國立成功大學居次，國立台北科技大學名列第三。記者許維寧／攝影

人力銀行今天公布「2026企業最愛大學」調查，整體職場表現國立台灣大學今年重回冠軍，國立成功大學居次，國立台北科技大學名列第三。私立大學則以淡江大學、輔仁大學最獲職場青睞；私立科大則為致理科大。

1111人力銀行公布「2026企業最愛大學」調查，針對企業負責人、主管、人資進行抽樣，調查項目包括整體職場表現排行、公私立大學排行、公私立科大排行等。

整體職場表現十強由台大奪冠，副校長廖婉君談到，台大鼓勵各專業學生具備執行力、創造力、領導力，台大講求「通」，希望學生根據原主修專長再加值。對此，台大推出領域專長模組，讓學生彈性選擇，也發現學生不僅選讀半導體相關課程，也願意選讀人文社會學科。

廖婉君也說，台大也以學習者為中心提出「校學士」，讓學生根據興趣、發展自行設計學習歷程；台大也開設NTU Beyond Borders，由學校提供補助，鼓勵學生走向世界到海外機構學習，鼓勵其具備創新力、引領世界潮流。

北科大整體職場表現排行第三，副校長楊重光表示，產業持續變動，傳統的教學方式已很難讓學生畢業後就馬上進入職場，因此北科大鼓勵教師，「不要再一本教材教30年。」也鼓勵教師投入教育部教學實踐研究計畫，針對學生學習、態度調整教學，學生學習狀況好、了解企業需要，就不會食古不化。

私立一般大學、科大則以淡江大學和致理科大畢業生最獲職場青睞，副校長林俊宏談到，淡江大學感受到產業需求，於4年前就成立AI創智學院，校內7成教師課程均使用AI。致理科大校長陳珠龍說，最重要的是把每個系的特色做出來，致理科也大每年滾動調整課程，「企業要什麼就是設計哪些課程。」

東吳大學則獲得最佳跨域力大學第一名，校長詹乾隆表示，東吳大學除了學生的主修專長外，另設計51項第二專長，並將此融入128畢業學分中，不增加學生的學分壓力。如光韓文1門課，學校就開了8個班，鼓勵學生選擇有興趣的次領域修讀。

職場 台大 淡江大學

延伸閱讀

縮短就業落差 104攜手世新大學啟動跨校特色系所開箱影音產學合作

盧秀燕宣布公立國中小免費午餐 全國私中聯盟：別「丟包」私校生

104人力銀行2026大學品牌力調查 雲林科大新銳獎全國排行第一

雲科大畢業生「好用、企業愛用」 大學品牌力排名亮眼

相關新聞

社會不信任科學 諾貝爾獎得主台大開講：科學非不變真理需滾動修正

由國立台灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」與中央研究院等單位推動「台灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Progr...

人力銀行調查：台大、成大畢業生最獲職場青睞 私校淡江奪冠

人力銀行今天公布「2026企業最愛大學」調查，整體職場表現國立台灣大學今年重回冠軍，國立成功大學居次，國立台北科技大學名...

監管雲擴大／即時影像能預防虐童？政策恐加重教學壓力

教保機構頻傳不當管教，政府擬透過「兒童托育服務法」草案，要求托育機構全面裝設監視器並將即時影像上傳至「托育監管雲」，部分地方政府則率先擴大到幼兒園試辦。但幼教專家與教團表示，消極做法暴露出政府怠惰，反而加重教學現場壓力，影響教育專業與親師信任。

用「馬上封侯」祝福建中學生 洪易「鏡花蟲洞宴」史博館空降外星人

國立歷史博物館古典優雅的紅牆綠瓦前，出現一個銀光閃亮的「外星人」，兩隻手捧著以台灣為中心的世界地圖球，四隻手則比出兩種愛...

傳統藝術接班人謝師與授證 李遠：帶著台灣的文化走遍全世界

國立傳統藝術中心昨日於台灣戲曲中心舉辦「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」第四屆結業習藝生授證暨謝師典禮。文化部長李遠一一頒...

台北、高雄加碼教師行政獎金 校長協會呼籲各縣市跟進

台北市長蔣萬安昨日宣布加發學校行政人員1000元至3000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境；另高雄市早在8日率先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。