用「馬上封侯」祝福建中學生 洪易「鏡花蟲洞宴」史博館空降外星人

國立歷史博物館古典優雅的紅牆綠瓦前，出現一個銀光閃亮的「外星人」，兩隻手捧著以台灣為中心的世界地圖球，四隻手則比出兩種愛心形狀。這是藝術家洪易為史博館現地創作的新作「愛星人」。為什麼要在古典的史博館「空降」一個外星人？洪易先搞笑表示「因為藝術家就像外星人，沒有人知道我們在想甚麼」；接著正經表示，外星人和展覽主題「鏡花蟲洞宴」都是「時空穿越」的概念—史博館的藏品是「過去」、我們是「現在」，而外星人則是「未來」，希望帶給觀眾一種「穿越劇」的氛圍。

洪易以用色大膽、造型圓潤幽默的動物雕塑聞名。他曾受邀赴日本箱根、美國華盛頓等城市展出，透過趣味造型的動物雕塑，將城市空間轉變為充滿生命力與療癒感的快樂動物園，為民眾帶來幸福感與正能量，被形容為「療癒動物園」。他史博館推出的戶外雕塑展「鏡花蟲洞宴」昨正式開幕，洪易帶來「療癒動物園」裡的19位成員，加上2件為史博館打造的「外星人」，21件作品橫跨南海學園多處戶外空間，串聯國立歷史博物館、國立台灣藝術教育館及工藝中心台北當代工藝設計分館。

史博館長洪世佑表示，「鏡花蟲洞宴」形塑一條自由漫遊的「雕塑走廊」，洪易的雕塑幽默中引導人們省思，相信觀眾能從作品中感受到藝術家熱情、歡樂與積極的生命態度，觀者不分年齡都能結合自己的生命經驗，與作品互動產生新的對話。故宮院長蕭宗煌則表示，他十多年前便構想透過雕塑與公共藝術串聯南海路周圍各處的藝文館所。而展覽以「蟲洞」命名，打破洪易過去常見的「奇幻」、「異想」命名方式，象徵著創作靈魂的躍進。

洪易作品世俗而熱鬧，「我(的作品)喜歡跟群眾互動、喜歡民眾比動作拍照」。他認為藝術品打卡與擺拍是「這個時代的語彙與現象」，希望大家能透過打卡跟其他人分享。

而這次從他的動物園挑出跟史博館與觀眾「互動」的動物們，連位置都別具巧思、象徵祝福。如一隻猴子站在馬背上的「馬上封侯」，猴子的眼睛看著史博館對面的建中，便是祝福即將學測的學子考上好學校金榜題名「馬上封侯」。而國立台灣藝術教育館對面湖畔的「天鵝之戀」，則歡迎有情人在浪漫湖邊擺拍。原本要放在史博館門前跟兩隻傳統石獅做古今對照的「咬錢獅」因故無法擺上，最後改放到國立台灣工藝研究發展中心台北分館「站衛兵」。

洪易新作「浪漫蛇吻」則是呼應史博館的國寶級文物「獸形器座」。此一從河南新鄭出土的獸面人身青銅器，雙足各踏一蟠曲的蟠蛇，造型奇特。洪易說，他不知道獸形器座的功用是什麼，「我只能用腦袋和想像力穿越時空」。而他帶來的這批「動物」造型看似跟史博館不搭，但身上的花紋圖騰其實都來自台灣民間信仰，跟史博館屋瓦花牆的裝飾是同一個文化脈絡，「我是從傳統文化裡找元素」。