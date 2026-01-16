聽新聞
傳統藝術接班人謝師與授證 李遠：帶著台灣的文化走遍全世界

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
唐美雲歌仔戲團團長唐美雲將「厚底」贈給吳宜蓁。圖／傳藝中心提供
唐美雲歌仔戲團團長唐美雲將「厚底」贈給吳宜蓁。圖／傳藝中心提供

國立傳統藝術中心昨日於台灣戲曲中心舉辦「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」第四屆結業習藝生授證暨謝師典禮。文化部長李遠一一頒發結業證書給每位習藝生，廖瓊枝、唐美雲、吳興國等國寶級業師則將將傳承配件授予結業習藝生，作為對學生的期許與祝福。李遠表示，希望結業的年輕習藝生未來能替台灣將傳統藝術持續傳承，「帶著台灣的文化走遍全世界」。

傳藝中心表示，「駐團演訓計畫」自108年推動至今，協助包含歌仔戲、客家戲、布袋戲、京劇、說唱曲藝等5個劇種，計149名青年戲曲人才參與計畫，培育了46名結業習藝生。

本屆6名習藝生來自京劇、歌仔戲、布袋戲等劇種，前場演員與後場樂師兼備，昨日齊聚一堂帶來精采片段匯演。當代傳奇劇場武生李軒綸一路專工武生，不懈打磨技藝，以經典武戲《蜈蚣嶺》，展現俐落帥氣的武功；薪傳歌仔戲劇團的小生吳妍菲與培養不易的粗角(武生)鄭力榮以《吉人天相》互飆演技，持續推進自我極限；唐美雲歌仔戲團的吳宜蓁則突破過往娃娃生與武旦的戲路，持續挑戰高難度的武生角色，如今以《沉香救母》濃縮了她多年的努力；台北木偶劇團的林宸弘與劉士聞共奏布袋戲後場音樂組曲，展現多年積累、越發靈活應用的音樂功底。

典禮最後由習藝生們向劇團師長行謝師禮。各團師長也將傳承配件授予結業習藝生，作為對學生的期許與祝福。台北木偶劇團由北管音樂「人間國寶」邱火榮將鼓棒袋贈予林宸弘與劉士聞；唐美雲歌仔戲團團長唐美雲將「厚底」贈給吳宜蓁，她也刻意不飲奉茶，亦不闔上杯蓋，以茶象徵藝術，代表著將不藏私地全數傳承技藝。當代傳奇劇場藝術總監吳興國將「倒纓盔」贈予李軒綸，期許他將傳統藝術豐富到自己身上，開放自己走更遠的路。薪傳歌仔戲劇團藝術總監廖瓊枝以小生摺扇與老生髯口勉勵吳妍菲與鄭力榮，同時追憶恩師喬財寶，祈求老師保佑歌仔戲一代人更勝一代人。

薪傳歌仔戲劇團藝術總監廖瓊枝以老生髯口為傳承配件贈予鄭力榮。圖／傳藝中心提供
台北木偶劇團團長林永志（前排左起）、當代傳奇劇場藝術總監吳興國、重要傳統表演藝術「北管音樂」保存者邱火榮、國立傳統藝術中心主任陳悅宜、文化部長李遠、國立傳統藝術中心副主任王逸群、重要傳統表演藝術「歌仔戲」保存者廖瓊枝、唐美雲歌仔戲團團長唐美雲、重要傳統表演藝術「歌仔戲」保存者王金櫻等與「傳統藝術接班人─駐團演訓計畫」結業藝生合影。圖／傳藝中心提供
當代傳奇劇場藝術總監吳興國將「倒纓盔」贈予李軒綸，期許他將傳統藝術豐富到自己身上，開放自己走更遠的路。圖／傳藝中心提供
當代傳奇劇場藝術總監吳興國將「倒纓盔」贈予李軒綸，期許他將傳統藝術豐富到自己身上，開放自己走更遠的路。圖／傳藝中心提供

歌仔戲 唐美雲

