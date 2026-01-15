台北、高雄加碼教師行政獎金 校長協會呼籲各縣市跟進

台北市長蔣萬安昨日宣布加發學校行政人員1000元至3000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境；另高雄市早在8日率先決定，將教育部所發的教師行政工作獎金加碼50％。

中華民國中小學校長協會今日表示，針對中小學校園普遍面臨的教師兼任行政人力流失及行政負擔沉重問題，協會高度肯定並支持蔣萬安及高雄市長陳其邁的政策，並呼籲各縣市政府積極跟進。

校長協會理事長陳清義指出，現今教育現場社會與家長對學校有高度期待，學校行政人員位於第一線承受巨大壓力，現行行政加給與實際付出不成比例，導致「行政大逃亡」現象日益嚴重，對學校教育整體發展產生重大影響。

中華民國中小學校長協會強調，提高行政人員工作獎金是對行政專業與辛勞的基本肯定，也是穩定校園運作、留住人才的關鍵。台北市及高雄市的政策展現了縣市政府正視教育行政困境的決心，值得其他縣市政府借鏡與支持。

陳清義進一步呼籲，各縣市政府應以長遠教育發展為考量，從制度面改善行政人員待遇與工作環境，提升整體士氣，讓教師專注教學、行政人員安心投入校務，共同打造穩定且具吸引力的教育職場。