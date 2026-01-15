快訊

影／廣達尾牙撒錢！席開1300桌、總獎金7千萬 林百里：未來3年AI爆發

六都警局長人事洗牌！傳林炎田調北市 高雄遺缺「竄黑馬」有2人選

台積電董座魏哲家憂台灣供電問題 經濟部掛保證「至2032年供電無虞」

聽新聞
0:00 / 0:00

台北、高雄加碼教師行政獎金 校長協會呼籲各縣市跟進

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨日宣布加發學校行政人員1000元至3000元行政獎金。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安昨日宣布加發學校行政人員1000元至3000元行政獎金。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安昨日宣布加發學校行政人員1000元至3000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境；另高雄市早在8日率先決定，將教育部所發的教師行政工作獎金加碼50％。

中華民國中小學校長協會今日表示，針對中小學校園普遍面臨的教師兼任行政人力流失及行政負擔沉重問題，協會高度肯定並支持蔣萬安及高雄市長陳其邁的政策，並呼籲各縣市政府積極跟進。

校長協會理事長陳清義指出，現今教育現場社會與家長對學校有高度期待，學校行政人員位於第一線承受巨大壓力，現行行政加給與實際付出不成比例，導致「行政大逃亡」現象日益嚴重，對學校教育整體發展產生重大影響。

中華民國中小學校長協會強調，提高行政人員工作獎金是對行政專業與辛勞的基本肯定，也是穩定校園運作、留住人才的關鍵。台北市及高雄市的政策展現了縣市政府正視教育行政困境的決心，值得其他縣市政府借鏡與支持。

陳清義進一步呼籲，各縣市政府應以長遠教育發展為考量，從制度面改善行政人員待遇與工作環境，提升整體士氣，讓教師專注教學、行政人員安心投入校務，共同打造穩定且具吸引力的教育職場。

行政人員 小學

延伸閱讀

李西河明退休 蔣萬安：新任警察局長還沒消息

營養午餐免費政策 蔣萬安：很高興台南等縣市跟進

徐國勇批免費營養午餐騙票 蔣萬安：很高興看到高雄、台南跟進

北市府迎新春聯揮毫大會 蔣萬安公布親題春聯「今馬熊讚」

相關新聞

教團不滿校事會議號召上街 教育部指說法不實、非強行修法

針對近日部分教育團體對「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」修正案提...

台北、高雄加碼教師行政獎金 校長協會呼籲各縣市跟進

台北市長蔣萬安昨日宣布加發學校行政人員1000元至3000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境；另高雄市早在8日率先...

不滿校事會議修法 全教總號召全國教師1月25日教育部前抗議

校事會議濫訴、小案大辦問題頻傳，教育部日前對此發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正，但全教總並不埋單...

監管雲擴大／新北高雄幼兒園試辦 監視影像上傳掀怒火

立法院審議中的托育專法草案，擬要所有托育機構都將監視影像強制上傳「監管雲」，儘管教團與教保團體強烈反對，但近日傳出新北和高雄市將擴大至幼兒園試辦。究竟隱私和安全之間該如何取得平衡？「以錄代管」能解決兒虐問題？

中央「三章一Q」補助喊停 中市府：逾5億經費自行補足

針對中央不再負擔「三章一Q」國產食材補助一事，台中市政府教育局表示，市府已自行編列預算，將全額補足所需5.17億元經費，...

北市發行政工作獎金 教團：應同步推加給調升、行政減量

北市府今將拍板加發校園行政工作獎金，最高每月三千元，若再加上教育部原先提供的兩千元獎金，每月最高可領五千。對此，教團表達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。