新北推教保系列專書 引導孩子自主學習深度探索
新北市府教育局今天發表「學習區123」系列專書，從空間規劃、教具配置到教學引導，協助幼兒園教保人員在教學現場打造以幼兒發展需求為核心的學習環境，強化自主探索與適性學習。
新北市教育局下午在板橋區文德國小發表「學習區123」系列專書第3冊，延續第1冊「學習區初探」、第2冊「學習區運用」，進一步闡述「區中區」概念，強調在既有學習區中，依幼兒興趣與能力，彈性設計更細緻的學習場域。
新北市立板橋幼兒園園長林語蓁接受中央社訪問表示，學習區不只是教室角落，而是引導幼兒主動探索、思考、表達與合作的重要場域；專書以循序方式，協助教保服務人員將理念落實於日常教學，促進幼兒深度學習。
市立三峽幼兒園園長李麗娟受訪指出，新北市教保輔導團長年訪視逾1000所公私立幼兒園，發現部分教保人員在職場上缺乏學習區概念，也不熟悉如何引導幼兒自主或適性學習。她說，專書依不同年齡層情境搭配多元教具，協助教師依班級特性靈活調整，「不希望老師全部照專書內容複製教學」。
新北教保輔導團主任張杏妃說，期盼透過專書、推廣活動與工作坊，協助教保人員透過觀察與引導，培養幼兒美感、小肌肉運用與邏輯思維能力，讓教室學習區成為幼兒思考、創造與探索的舞台。
教育局長張明文與教保輔導團召集人、板橋莒光國小校長周德銘共同出席發表會。張明文指出，面對AI（人工智慧）浪潮，不建議學齡前幼兒過早接觸3C產品，應依孩子興趣與能力，提供更多自主探索與表達的學習機會。專書除提供新北市各幼兒園使用，也將上架販售，供全國教保人員作為教學資源參考。
