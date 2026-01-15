教團不滿校事會議號召上街 教育部指說法不實、非強行修法
針對近日部分教育團體對「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」修正案提出質疑，指稱修法為「強行修法」、「未解決濫訴與小案大辦」、「擴大外聘調查」及「使校園司法化」等，教育部今日發布新聞稿嚴正澄清，相關說法與事實多有不符，強調研修過程已納入教師工會及團體意見。
教育部表示，有關「強行修法」之指控與事實不符。本次修法係基於制度實施一年多後的實務檢視，於去年六月完成整體調查及現場數據蒐集分析，並蒐集地方政府、學校及團體意見，經預告及溝通程序後完成修正，並非倉促或未經討論。
對於教團指稱未處理濫訴與小案大辦問題，教育部指出，本次修法正是正視相關問題，新增「受理前即行判斷」及「受理後案件分流」機制，並強化檢舉責任設計，避免一般教學、管教或溝通爭議從一開始就進入最嚴格的調查程序。統計顯示，過往調查案件中有相當比例屬於考核或校內專業處理範疇，因此設計受理判斷及分流，並明確限制匿名檢舉，透過雙重調整降低濫訴風險。
針對「全外聘調查擴及一般案件」的說法，教育部澄清，教師成績考核案件仍應派校內人員調查，外聘調查僅限於校內確實無法組成調查人力等特殊、必要情形，並非全面或常態適用。至於教團指稱新制使校長權責真空，教育部說明，新制是為回應校長是否偏頗或承受不當壓力之疑慮，調整其在受理判斷中的角色分工，校長仍負責召集、釐清事實及行政協調，並非架空行政責任。
教育部強調，修法目的並非使校園「司法化」，而是希望透過預防性設計與分流，讓一般事件回歸校內專業與考核處理。本次修法亦設置「輔佐人制度」提供程序協助，並持續強化調查人員專業訓練與退場機制。
至於冤案補償及名譽回復，教育部重申相關配套已啟動研議。
教育部表示，制度討論若刻意忽略內容與事實，僅以全面廢除機制為訴求，難以回應不適任教師處理及學生權益保障問題。教育部的責任是在確保學生受教權益與教師教育專業間，建立可運作且可檢討的制度。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言