教團不滿校事會議號召上街 教育部指說法不實、非強行修法

針對近日部分教育團體對「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」修正案提出質疑，指稱修法為「強行修法」、「未解決濫訴與小案大辦」、「擴大外聘調查」及「使校園司法化」等，教育部今日發布新聞稿嚴正澄清，相關說法與事實多有不符，強調研修過程已納入教師工會及團體意見。

教育部表示，有關「強行修法」之指控與事實不符。本次修法係基於制度實施一年多後的實務檢視，於去年六月完成整體調查及現場數據蒐集分析，並蒐集地方政府、學校及團體意見，經預告及溝通程序後完成修正，並非倉促或未經討論。

對於教團指稱未處理濫訴與小案大辦問題，教育部指出，本次修法正是正視相關問題，新增「受理前即行判斷」及「受理後案件分流」機制，並強化檢舉責任設計，避免一般教學、管教或溝通爭議從一開始就進入最嚴格的調查程序。統計顯示，過往調查案件中有相當比例屬於考核或校內專業處理範疇，因此設計受理判斷及分流，並明確限制匿名檢舉，透過雙重調整降低濫訴風險。

針對「全外聘調查擴及一般案件」的說法，教育部澄清，教師成績考核案件仍應派校內人員調查，外聘調查僅限於校內確實無法組成調查人力等特殊、必要情形，並非全面或常態適用。至於教團指稱新制使校長權責真空，教育部說明，新制是為回應校長是否偏頗或承受不當壓力之疑慮，調整其在受理判斷中的角色分工，校長仍負責召集、釐清事實及行政協調，並非架空行政責任。

教育部強調，修法目的並非使校園「司法化」，而是希望透過預防性設計與分流，讓一般事件回歸校內專業與考核處理。本次修法亦設置「輔佐人制度」提供程序協助，並持續強化調查人員專業訓練與退場機制。

至於冤案補償及名譽回復，教育部重申相關配套已啟動研議。

教育部表示，制度討論若刻意忽略內容與事實，僅以全面廢除機制為訴求，難以回應不適任教師處理及學生權益保障問題。教育部的責任是在確保學生受教權益與教師教育專業間，建立可運作且可檢討的制度。