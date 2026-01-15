不滿校事會議修法 全教總號召全國教師1月25日教育部前抗議

校事會議濫訴、小案大辦問題頻傳，教育部日前對此發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」修正，但全教總並不埋單，認為修法並未解決問題，仍會讓教學現場師生互不信任，老師的教學也受到限縮。對此，全教總理事長侯俊良號召全國教師在1月25日集結教育部抗議，訴求廢止解聘辦法、還給校園平靜的教學空間。

侯俊良今日在記者會上表示，本次修法逼得全教總不得不站出來反抗惡法，呼籲教師1月25日站出來，中午12時30分開始在中山南路、濟南路一段路口的教育部側門集結，下午1點開始。侯俊良說：「一起捍衛老師的尊嚴，共同呼籲廢惡法、救教育，否則下一個被投訴就是你！拉自己一把，教育部前面見！」

侯俊良指出，解聘辦法核心理念是處理不適任教師，卻因為不信任教師、擔心師師相護，導致大小案都透過校事會議處理，每年受理案件高達1000多件，更摧毀教學現場的信任。

本次修法中，投訴案件受理改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表，共4人召開會議認定，其中校長不參與投票。原本是想達到案件分流的效果，但全教總法務中心執行長林金財批評，教育部為了達成「不讓大小案進入校事會議」的承諾，竟創建一個「類校事會議」的會議結構，原校事會議5人組成，相較受理會議只多了一名「專家學者」，無異於校事會議召開，只是4個人開會、3個人投票。

全教總專業發展中心執行長葉明政表示，新的解聘辦法並未解決現況下的校園混亂，校園混亂的真正原因是校事會議調查程序不公，讓老師需要做「防衛性教學」，在輔導管教上消極面對。有時老師的責備、嚴肅的眼神，是管教的必要措施；在課堂上開玩笑，是想與孩子建立信任關係，但校事會議讓教育現場的互動在防弊思維中被放大解釋。

葉明政強調，因為解聘辦法、校事會議，教師的教學自主空間受到限縮，寧願保守、不要滋生事端，更不要有太積極的關懷行為，但這樣的做法之下，受到影響不只是老師、更是孩子。因此，他呼籲在意教學環境、希望能多一點點信任關係的老師，在1月25日站出來，一同到教育部前抗議。