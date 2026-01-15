中央「三章一Q」補助喊停 中市府：逾5億經費自行補足

針對中央不再負擔「三章一Q」國產食材補助一事，台中市政府教育局表示，市府已自行編列預算，將全額補足所需5.17億元經費，確保各校能持續全面採用國產可溯源食材，讓全市學童的午餐品質不受影響，兼顧營養與食安。

統計顯示，台中市學校午餐使用國產可溯源（三章一Q）食材比率，已由2019年的51.48%提升至2025年11月的99.1%，成長幅度達47.62個百分點。

此外，在三章食材及有機食材的使用比率方面，台中市高居六都之冠，展現市府在提升學童飲食安全與品質上的長期投入與成果。

教育局進一步指出，市府長期將學校午餐品質與弱勢學生照顧列為施政重點，近年持續推動多項午餐補助政策，累計投入經費達13.98億元，為五都之中補助金額最高。