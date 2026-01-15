聽新聞
屏東、嘉縣跟進 20縣市實施營養午餐免費

聯合報／ 記者劉星君黃于凡陳俊智／連線報導
台北市宣布推行免費營養午餐政策後，多個縣市陸續跟進，目前全國已經有廿個縣市營養午餐免費，只剩新北、嘉義市未實施。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安宣布推行免費營養午餐政策後，全台多個縣市跟進，屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁昨也宣布一一五學年度起，公立中小學營養午餐免費，屏東有五萬一千多名學生、嘉義縣有二萬六千名學生受惠。目前全國已有廿個縣市營養午餐免費，只剩新北、嘉義市未實施。

周春米說，上任後每年都在評估營養午餐要不要補助，加速推動原因在於全國已有十八個縣市宣布全面補助營養午餐，這已牽涉到每個城市孩子平等權，「身為縣長，這是我的責任，要勇於承擔」，不能讓屏東的孩子跟其他城市的孩子不一樣，要讓屏東孩子在公平的起點安心成長。

周春米坦言，這是極其艱難決定，經過反覆權衡與精算評估，全面補助將新增約四億多元預算，但絕不會因營養午餐免費出現舉債。

嘉義縣跟進營養午餐免費，每年新增約三點二二億元經常性支出。翁章梁說，這是長期且穩定的財政承諾，對縣府財政並不輕鬆，但在各縣市邁向營養午餐全面免費的趨勢下，縣府仍選擇調度內部財務、克服困難推動政策，不希望讓嘉義縣孩子的基本照顧與其他縣市差距過大。

各縣市近日紛紛跟進中小學免費營養午餐政策，由於今年中央不再補助三章一Q食材費，多個縣市都決定自編預算吸收。周春米說，三章一Ｑ部分，中央未再補助，由地方負擔，縣府自籌一點四億多元。

桃園市長張善政三年前率六都之先實施免費營養午餐，昨也宣布市府會支應三章一Q食材費，估計墊付四點二億元。張善政說，營養午餐費用隨著物價波動逐漸調高，中央不補助三章一Q食材費，但市府責無旁貸，照單全收，支應相關費用，「午餐品質不會打折」。樂見許多縣市陸續跟進營養午餐免費政策，緩解家長壓力。

營養午餐 周春米 翁章梁

