聽新聞
0:00 / 0:00

北市發行政工作獎金 教團：應同步推加給調升、行政減量

聯合報／ 記者李芯洪子凱／台北報導

北市府今將拍板加發校園行政工作獎金，最高每月三千元，若再加上教育部原先提供的兩千元獎金，每月最高可領五千。對此，教團表達肯定，不過也強調加給調升制度化、行政減量都應同步推動，否則獎金的吸引力也只是暫時的。

全教總理事長侯俊良說，願意發獎金、對學校行政人員表達誠意是好事，若各縣市政府願意跟進也樂觀其成。不過，這次教育部與北市府加發的是「獎金」，行政加給調升的制度化才是最重要的。

侯俊良說，行政減量應同步進行，否則發了獎金，行政工作仍讓老師處理不來，吸引力也只是暫時的，無法真正緩解行政大逃亡。

全中教理事長史美奐亦肯定北市府做法。他表示，教育部在上一波調整除了加發行政獎金外，也將導師費調升千元，再加上導師原有的減課四節，導師整體福利可能還比一般兼行政教師多，反而降低行政職吸引力。北市府再加發獎金，有助薪資結構的合理性。

全教產理事長林蕙蓉則認為，全台各縣市兼行政教師的工作內容都相同，應由行政院統一調升加給，否則導師費已調升至四千元，與行政加給數額更近，各校恐愈來愈難找行政人員。

林蕙蓉還說北市物價高，北市府願意加碼，反映教師生活成本。但也擔心，本次加發獎金又成各縣市軍備競賽，以屏東這樣財力分級第五級的縣市來說，就很難跟進政策。

北市教師會組織部主任葉青芪認為，這波科任老師似乎完全沒有被激勵，雖然這群老師不用帶班或負擔行政，但大部分身兼學生競賽、指導教師，所承擔的風險與工作量同樣很高，應一併思考是否加給。

北市 教師

延伸閱讀

北市加發最多3千元教師行政獎金 教團：盼調升制度化、行政減量

蔣萬安加碼盼減緩校園行政大逃亡 教團支持籲減壓助第一線找回熱情

教師遭濫訴無補償 老師求學生別告我

校事會議修法聚焦濫訴問題 教師青年家長看法分歧

相關新聞

蔣萬安加碼校園行政獎金 雲林這次不跟了…張麗善曝原因

為解決國中小校園「行政大逃亡」，台北市長蔣萬安今天宣布，加發校長、主任及組長行政獎金，引發各縣市關注。雲林縣長張麗善表示...

嘉義縣補助營養午餐免費 公立高中、國中小逾2萬生受惠

嘉義縣政府今天宣布115學年度起公立高中及國中小營養午餐全面免費，預估受惠學生約2萬6000人，每人每餐補助62元，若以...

防學校行政大逃亡蔣萬安發獎金 嘉市府今收到教育部補助公文研議發放

為解決國中小學校園「行政大逃亡」，台北市長蔣萬安今天宣布，加發校長、主任及組長各3千、2千及千元行政獎金，減緩教師不兼任...

影／免費營養午餐早有前例 徐國勇：北市非首創

民進黨中央黨部今天舉行記者會，提名南投縣長參選人溫世政。會後民進黨秘書長徐國勇針對時事受訪時，表示台北市並非首個免費提供...

中央「三章一Q」補助喊停 中市府：逾5億經費自行補足

針對中央不再負擔「三章一Q」國產食材補助一事，台中市政府教育局表示，市府已自行編列預算，將全額補足所需5.17億元經費，...

北市發行政工作獎金 教團：應同步推加給調升、行政減量

北市府今將拍板加發校園行政工作獎金，最高每月三千元，若再加上教育部原先提供的兩千元獎金，每月最高可領五千。對此，教團表達...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。