北市發行政工作獎金 教團：應同步推加給調升、行政減量
北市府今將拍板加發校園行政工作獎金，最高每月三千元，若再加上教育部原先提供的兩千元獎金，每月最高可領五千。對此，教團表達肯定，不過也強調加給調升制度化、行政減量都應同步推動，否則獎金的吸引力也只是暫時的。
全教總理事長侯俊良說，願意發獎金、對學校行政人員表達誠意是好事，若各縣市政府願意跟進也樂觀其成。不過，這次教育部與北市府加發的是「獎金」，行政加給調升的制度化才是最重要的。
侯俊良說，行政減量應同步進行，否則發了獎金，行政工作仍讓老師處理不來，吸引力也只是暫時的，無法真正緩解行政大逃亡。
全中教理事長史美奐亦肯定北市府做法。他表示，教育部在上一波調整除了加發行政獎金外，也將導師費調升千元，再加上導師原有的減課四節，導師整體福利可能還比一般兼行政教師多，反而降低行政職吸引力。北市府再加發獎金，有助薪資結構的合理性。
全教產理事長林蕙蓉則認為，全台各縣市兼行政教師的工作內容都相同，應由行政院統一調升加給，否則導師費已調升至四千元，與行政加給數額更近，各校恐愈來愈難找行政人員。
林蕙蓉還說北市物價高，北市府願意加碼，反映教師生活成本。但也擔心，本次加發獎金又成各縣市軍備競賽，以屏東這樣財力分級第五級的縣市來說，就很難跟進政策。
北市教師會組織部主任葉青芪認為，這波科任老師似乎完全沒有被激勵，雖然這群老師不用帶班或負擔行政，但大部分身兼學生競賽、指導教師，所承擔的風險與工作量同樣很高，應一併思考是否加給。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言