北市發行政工作獎金 教團：應同步推加給調升、行政減量

北市府今將拍板加發校園行政工作獎金，最高每月三千元，若再加上教育部原先提供的兩千元獎金，每月最高可領五千。對此，教團表達肯定，不過也強調加給調升制度化、行政減量都應同步推動，否則獎金的吸引力也只是暫時的。

全教總理事長侯俊良說，願意發獎金、對學校行政人員表達誠意是好事，若各縣市政府願意跟進也樂觀其成。不過，這次教育部與北市府加發的是「獎金」，行政加給調升的制度化才是最重要的。

侯俊良說，行政減量應同步進行，否則發了獎金，行政工作仍讓老師處理不來，吸引力也只是暫時的，無法真正緩解行政大逃亡。

全中教理事長史美奐亦肯定北市府做法。他表示，教育部在上一波調整除了加發行政獎金外，也將導師費調升千元，再加上導師原有的減課四節，導師整體福利可能還比一般兼行政教師多，反而降低行政職吸引力。北市府再加發獎金，有助薪資結構的合理性。

全教產理事長林蕙蓉則認為，全台各縣市兼行政教師的工作內容都相同，應由行政院統一調升加給，否則導師費已調升至四千元，與行政加給數額更近，各校恐愈來愈難找行政人員。

林蕙蓉還說北市物價高，北市府願意加碼，反映教師生活成本。但也擔心，本次加發獎金又成各縣市軍備競賽，以屏東這樣財力分級第五級的縣市來說，就很難跟進政策。

北市教師會組織部主任葉青芪認為，這波科任老師似乎完全沒有被激勵，雖然這群老師不用帶班或負擔行政，但大部分身兼學生競賽、指導教師，所承擔的風險與工作量同樣很高，應一併思考是否加給。