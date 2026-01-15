聽新聞
兼任行政教師獎金 北市府加發

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱郭韋綺萬于甄江婉儀陳俊智／連線報導
台北市長蔣萬安拍板加碼北市公立中小學兼任行政教師獎金，每月加發一千至三千元不等。 記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安拍板加碼北市公立中小學兼任行政教師獎金，每月加發一千至三千元不等。 記者林澔一／攝影

北市長蔣萬安拍板加碼北市公立中小學兼任行政教師獎金，每月加發一到三千元不等，並追溯到去年九月，希望遏止教師的行政逃亡潮，預計有四三一三名兼任行政教師受惠，每年增加一點三億元預算；其餘縣市多表達不跟進、研議中。新北市教育局長張明文坦言，競相加碼成了軍備競賽，希望津貼等制度能回歸全國一體。

教育部日前宣布，額外發給兼任行政的教師，每月一千元至兩千元不等的「行政工作獎金」。根據北市統計，一一四學年度共缺二七五名行政職，約占一成；加碼規畫後，未來校長每月加發三千元，處室主任二千元，組長一千元。換句話說，教師如果兼任行政職，最高每月可以領五千元。

「北市府理念很清楚，就是行政穩、教學優、待遇增、人才留。」蔣萬安說，學校行政團隊是校園運作的心臟，但現在卻面臨嚴重的行政大逃亡，因此依教育部方案加發經費，希望教師們能感受到北市府是一個有溫度、有肩膀，且真正重視教育專業的團隊。

不過有教師質疑，工作都是第一線在做，為什麼校長加碼最多？北市教育局回應，行政獎勵金主要是以教職員兼任行政職，依照教育階段、學校規模以及教師兼任行政職務工作負擔程度來判斷。

除了北市以外，高雄本月八日宣布加碼一點五倍實施，多數學校教職員每月約各增加五百元，其他縣市多表示「研議」、「依中央規定執行」或明確表達「不跟進」，台中不回應。

張明文表示，競相加碼成了軍備競賽，新北暫不跟進，希望津貼等制度能回歸全國一體，由中央來做，制度才能更永續長遠。

台南市教育局表示，依現行法制，教師待遇及獎金事項原則上須有中央明確法規依據，非經專案報院核准，不得於年中自訂規定先行支給。目前教育部提高工作獎金辦法及額度尚未公布，地方政府能否各自訂定或加碼，有適法性疑義。

