快訊

首颱洛鞍最快明生成！這3地低溫下探10度 下周迎冷氣團再降溫

新北地院傳縱火！陪通緝犯丈夫開庭太無聊 20歲嫩妻燒螞蟻遭活逮

外資不演了…台積電法說前夕「急行軍」 大摩解析最新晶圓代工動態

不適任教師處置 人權會盼修復式正義重建校園互信

中央社／ 台北14日電

人權會委員葉大華指出，目前各界對校事會議處理不適任教師機制充滿不信任感，人權會將與教育部討論如何設定「停損點」，包括如何完善調查機制、強化教師支持等，並適時引進「修復式正義」配套資源，重建校園互信。

國家人權委員會今天透過新聞稿表示，近期發布「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告，深入調查民國109年「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」新增校事會議制度上路後執行成效。人權會並於12日與人本教育基金會合作舉辦行政機關、專家學者、教師、團體、學生代表等多元利害關係人座談會。

人權委員葉大華強調，現行師對生暴力處理機制主要以是否剝奪教師工作權作為判斷核心，但卻未對準兒童權利公約（CRC）對兒童禁止一切形式暴力準則，以致究責結果難以完整保障兒少受教權與人格權，因此專案報告提供各界思考現行處理機制是否應轉向「以CRC兒童最佳利益與教育主體性原則」，以找到親師生三贏處理模式。

葉大華說明，目前各界對於校事會議處理不適任教師機制充滿不信任感，人權會將與教育部協作討論如何設定「停損點」，包括如何透過完善調查機制、強化教師支持及對行為人輔導，並適時引進「修復式正義」配套資源，重建校園互信。教育部也應強化目前家庭教育中心對於家長的增能，讓家長與學校成為教育共同夥伴。

中山大學教育所教授陳利銘指出，現行校事會議易造成行政負擔過重與經費拮据，一份調查報告成本可能動輒新台幣數萬元，且易引發校內對立，因此應仿照國際處理經驗，將調查層級拉高至縣市政府處理。

政大法律系副教授林佳和則強調，現行機制應區分「不法行為」與「教學不力」兩種態樣，因現行程序過於強調「合法性」，也就是「成立」與「不成立」的二元對立，而忽略了教育場域中更重要的修復、改善與理解問題本質的功能。

機制 教師 人權

延伸閱讀

防學校行政大逃亡蔣萬安發獎金 嘉市府今收到教育部補助公文研議發放

臺灣台語輸入法App上架 手機也能輸入、還能語音轉文字

教育部公告校事會議修法 全教總批校長被制度當成「巨嬰」供養

教育部公告校事會議修法 刪除匿名檢舉改善分流、新增輔佐人制度

相關新聞

蔣萬安加碼校園行政獎金 雲林這次不跟了…張麗善曝原因

為解決國中小校園「行政大逃亡」，台北市長蔣萬安今天宣布，加發校長、主任及組長行政獎金，引發各縣市關注。雲林縣長張麗善表示...

嘉義縣補助營養午餐免費 公立高中、國中小逾2萬生受惠

嘉義縣政府今天宣布115學年度起公立高中及國中小營養午餐全面免費，預估受惠學生約2萬6000人，每人每餐補助62元，若以...

防學校行政大逃亡蔣萬安發獎金 嘉市府今收到教育部補助公文研議發放

為解決國中小學校園「行政大逃亡」，台北市長蔣萬安今天宣布，加發校長、主任及組長各3千、2千及千元行政獎金，減緩教師不兼任...

影／免費營養午餐早有前例 徐國勇：北市非首創

民進黨中央黨部今天舉行記者會，提名南投縣長參選人溫世政。會後民進黨秘書長徐國勇針對時事受訪時，表示台北市並非首個免費提供...

蔣萬安推免費營養午餐 徐國勇批騙票：已有10個縣市在做

台北市長蔣萬安最近推出營養午餐免費政策，民進黨秘書長徐國勇今天表示，台北市的財政最好，但在蔣萬安宣布營養午餐免費之前，已...

多縣市陸續跟進免費營養午餐 陳吉仲給4建議

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費後，台中、高雄、基隆、台南等縣市也陸續跟進。國內農業專家、前農業部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。