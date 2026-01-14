不適任教師處置 人權會盼修復式正義重建校園互信
人權會委員葉大華指出，目前各界對校事會議處理不適任教師機制充滿不信任感，人權會將與教育部討論如何設定「停損點」，包括如何完善調查機制、強化教師支持等，並適時引進「修復式正義」配套資源，重建校園互信。
國家人權委員會今天透過新聞稿表示，近期發布「檢視校園師對生暴力處理機制」專案報告，深入調查民國109年「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」新增校事會議制度上路後執行成效。人權會並於12日與人本教育基金會合作舉辦行政機關、專家學者、教師、團體、學生代表等多元利害關係人座談會。
人權委員葉大華強調，現行師對生暴力處理機制主要以是否剝奪教師工作權作為判斷核心，但卻未對準兒童權利公約（CRC）對兒童禁止一切形式暴力準則，以致究責結果難以完整保障兒少受教權與人格權，因此專案報告提供各界思考現行處理機制是否應轉向「以CRC兒童最佳利益與教育主體性原則」，以找到親師生三贏處理模式。
葉大華說明，目前各界對於校事會議處理不適任教師機制充滿不信任感，人權會將與教育部協作討論如何設定「停損點」，包括如何透過完善調查機制、強化教師支持及對行為人輔導，並適時引進「修復式正義」配套資源，重建校園互信。教育部也應強化目前家庭教育中心對於家長的增能，讓家長與學校成為教育共同夥伴。
中山大學教育所教授陳利銘指出，現行校事會議易造成行政負擔過重與經費拮据，一份調查報告成本可能動輒新台幣數萬元，且易引發校內對立，因此應仿照國際處理經驗，將調查層級拉高至縣市政府處理。
政大法律系副教授林佳和則強調，現行機制應區分「不法行為」與「教學不力」兩種態樣，因現行程序過於強調「合法性」，也就是「成立」與「不成立」的二元對立，而忽略了教育場域中更重要的修復、改善與理解問題本質的功能。
