快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三澤瑞夫

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣補助營養午餐免費 公立高中、國中小逾2萬生受惠

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府今天宣布補助營養午餐免費，公立高中、國中小將有逾2萬名學生受惠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天宣布補助營養午餐免費，公立高中、國中小將有逾2萬名學生受惠。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天宣布115學年度起公立高中及國中小營養午餐全面免費，預估受惠學生約2萬6000人，每人每餐補助62元，若以一年供餐200天估算，每年將新增約3億2240萬元經常性支出，2026年9月起全面實施，盼讓所有孩子都能在校園中安心用餐、健康成長。

縣長翁章梁說，這是一項長期且穩定的財政承諾，對縣府財政而言並不輕鬆，但在各縣市社會福利已逐步邁向營養午餐全面免費的趨勢下，縣府仍選擇調度內部財務、克服困難推動政策，不希望讓嘉義縣孩子的基本照顧與其他縣市差距過大。

翁章梁表示，嘉義縣並非自主財源豐沛的縣市，長期以來財政條件相對吃緊，近年又面臨中央補助比例調降，地方自籌款負擔明顯加重，為籌措2026年9月至12月約1.61億元的午餐經費，已請各局處共體時艱，撙節各項開支挹注相關經費，務求如期上路。

翁章梁坦言，每一項福利政策的推動，對嘉義縣而言都是沉重的財政承擔，現行財政收支劃分法的分配機制，長期未能充分反映農業縣市在國土保育、糧食安全及環境承載上的貢獻與犧牲，使地方財政缺乏足夠緩衝空間，基層政府在回應民意與財政紀律間承受極大壓力。

縣府強調，呼籲中央正視福利政策快速擴張對地方財政造成的結構性衝擊，應在制度設計與資源分配上，給予農業縣市更多實質支持，避免形成縣市之間無止境的競逐福利政策，唯有建立在穩健財政基礎上的社會照顧，才能真正實現城鄉共好、往永續發展邁進。

嘉義縣政府今天宣布補助營養午餐免費，公立高中、國中小將有逾2萬名學生受惠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天宣布補助營養午餐免費，公立高中、國中小將有逾2萬名學生受惠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天宣布補助營養午餐免費，公立高中、國中小將有逾2萬名學生受惠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天宣布補助營養午餐免費，公立高中、國中小將有逾2萬名學生受惠。圖／嘉義縣政府提供

財政收支劃分法 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

蔡易餘盼黃榮利放下對陳明文的偏見 強調未來不會被任何人左右

初選大勝！蔡易餘喊團結嘉義隊 盼黃榮利能放下成見

台灣燈會竹編主燈「光之新徑」 再邀享譽國際地景藝術家王文志操刀

活化廢置六合國中舊址 朴子醫院六腳住宿式長照機構今天動土興建

相關新聞

蔣萬安加碼校園行政獎金 雲林這次不跟了…張麗善曝原因

為解決國中小校園「行政大逃亡」，台北市長蔣萬安今天宣布，加發校長、主任及組長行政獎金，引發各縣市關注。雲林縣長張麗善表示...

嘉義縣補助營養午餐免費 公立高中、國中小逾2萬生受惠

嘉義縣政府今天宣布115學年度起公立高中及國中小營養午餐全面免費，預估受惠學生約2萬6000人，每人每餐補助62元，若以...

防學校行政大逃亡蔣萬安發獎金 嘉市府今收到教育部補助公文研議發放

為解決國中小學校園「行政大逃亡」，台北市長蔣萬安今天宣布，加發校長、主任及組長各3千、2千及千元行政獎金，減緩教師不兼任...

影／免費營養午餐早有前例 徐國勇：北市非首創

民進黨中央黨部今天舉行記者會，提名南投縣長參選人溫世政。會後民進黨秘書長徐國勇針對時事受訪時，表示台北市並非首個免費提供...

蔣萬安推免費營養午餐 徐國勇批騙票：已有10個縣市在做

台北市長蔣萬安最近推出營養午餐免費政策，民進黨秘書長徐國勇今天表示，台北市的財政最好，但在蔣萬安宣布營養午餐免費之前，已...

多縣市陸續跟進免費營養午餐 陳吉仲給4建議

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費後，台中、高雄、基隆、台南等縣市也陸續跟進。國內農業專家、前農業部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。