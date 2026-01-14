嘉義縣補助營養午餐免費 公立高中、國中小逾2萬生受惠
嘉義縣政府今天宣布115學年度起公立高中及國中小營養午餐全面免費，預估受惠學生約2萬6000人，每人每餐補助62元，若以一年供餐200天估算，每年將新增約3億2240萬元經常性支出，2026年9月起全面實施，盼讓所有孩子都能在校園中安心用餐、健康成長。
縣長翁章梁說，這是一項長期且穩定的財政承諾，對縣府財政而言並不輕鬆，但在各縣市社會福利已逐步邁向營養午餐全面免費的趨勢下，縣府仍選擇調度內部財務、克服困難推動政策，不希望讓嘉義縣孩子的基本照顧與其他縣市差距過大。
翁章梁表示，嘉義縣並非自主財源豐沛的縣市，長期以來財政條件相對吃緊，近年又面臨中央補助比例調降，地方自籌款負擔明顯加重，為籌措2026年9月至12月約1.61億元的午餐經費，已請各局處共體時艱，撙節各項開支挹注相關經費，務求如期上路。
翁章梁坦言，每一項福利政策的推動，對嘉義縣而言都是沉重的財政承擔，現行財政收支劃分法的分配機制，長期未能充分反映農業縣市在國土保育、糧食安全及環境承載上的貢獻與犧牲，使地方財政缺乏足夠緩衝空間，基層政府在回應民意與財政紀律間承受極大壓力。
縣府強調，呼籲中央正視福利政策快速擴張對地方財政造成的結構性衝擊，應在制度設計與資源分配上，給予農業縣市更多實質支持，避免形成縣市之間無止境的競逐福利政策，唯有建立在穩健財政基礎上的社會照顧，才能真正實現城鄉共好、往永續發展邁進。
