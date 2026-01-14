蔣萬安加碼校園行政獎金 雲林這次不跟了…張麗善曝原因
為解決國中小校園「行政大逃亡」，台北市長蔣萬安今天宣布，加發校長、主任及組長行政獎金，引發各縣市關注。雲林縣長張麗善表示，她肯定教育第一線行政人員的辛勞，但教師行政工作獎金屬於長期、持續性支出，在未有明確新增財源前，加碼恐加重地方財政負擔，應回歸中央統一規範。
張麗善指出，教師行政工作負擔大，非常辛勞，行政獎金是長期、持續性支出，應由中央統一研議全國一致性制度，就適用對象、發放標準、金額級距及財源分擔機制，建立明確且可長可久的制度設計，確保教師權益不因地區而產生落差。若由地方承擔，不僅對地方財政影響深遠，教師權益也可能產生落差。
縣府新聞處長陳其育表示，行政獎金固然重要，但「減輕行政負擔」才是根本解方。雲林縣自2019年起推動智慧校園，導入「親師生平台」，家長可透過APP掌握學生在校狀況，已有效減輕教師行政工作量，未來將進一步導入AI系統，簡化行政流程，降低重複填報與非必要文書作業，讓教師回歸教學本質，專注學生學習與教育品質提升。
雲林縣政府也說明，將依教育部去年底宣布的政策，調高公立國中小教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，並增訂教師行政工作獎金方案，且追溯自114年9月1日起生效。相關加給分為3級：第1級為班級數50班以上學校校長，每月加發2千元；第2級為50班以上學校的處、室主任、組長及科主任，每月加發1500元；第3級為未達50班學校的校長等行政人員，每月加發1千元。
陳其育表示，縣府在兼顧財政可行性與制度公平性的前提下，盼教師體諒地方政府的決定，未來仍將持續打造更友善、永續的行政支持環境，穩定教育現場，讓教師安心教學。
