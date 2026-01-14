蔣萬安推免費營養午餐 徐國勇批騙票：已有10個縣市在做
台北市長蔣萬安最近推出營養午餐免費政策，民進黨秘書長徐國勇今天表示，台北市的財政最好，但在蔣萬安宣布營養午餐免費之前，已經有10個縣市在做營養午餐了，這些縣市財政都沒台北市好，難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？現在選舉到了，難道要用營養午餐免費，就想來騙選票嗎？
關於民進黨台北市長人選？徐國勇表示，台北市其實被點名的人選太多了，表示台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的？現在正在一一地評估，每一個位置上，什麼是最好時機，要如何選最適當的人；至於有沒有可能在年底前提名？是可能的。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言