快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三澤瑞夫

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

蔣萬安推免費營養午餐 徐國勇批騙票：已有10個縣市在做

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨秘書長徐國勇。記者林澔一/攝影
民進黨秘書長徐國勇。記者林澔一/攝影

台北市長蔣萬安最近推出營養午餐免費政策，民進黨秘書長徐國勇今天表示，台北市的財政最好，但在蔣萬安宣布營養午餐免費之前，已經有10個縣市在做營養午餐了，這些縣市財政都沒台北市好，難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？現在選舉到了，難道要用營養午餐免費，就想來騙選票嗎？

關於民進黨台北市長人選？徐國勇表示，台北市其實被點名的人選太多了，表示台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的？現在正在一一地評估，每一個位置上，什麼是最好時機，要如何選最適當的人；至於有沒有可能在年底前提名？是可能的。

營養午餐 蔣萬安 徐國勇

延伸閱讀

徐國勇重申初選民調絕對公平 有信心「妃憲之爭」後整合

影／免費營養午餐早有前例 徐國勇：北市非首創

鄭麗文看尹錫悅戒嚴憂賴總統沒底線 徐國勇：有過戒嚴的是國民黨

防學校行政大逃亡蔣萬安發獎金 嘉市府今收到教育部補助公文研議發放

相關新聞

蔣萬安加碼校園行政獎金 雲林這次不跟了…張麗善曝原因

為解決國中小校園「行政大逃亡」，台北市長蔣萬安今天宣布，加發校長、主任及組長行政獎金，引發各縣市關注。雲林縣長張麗善表示...

嘉義縣補助營養午餐免費 公立高中、國中小逾2萬生受惠

嘉義縣政府今天宣布115學年度起公立高中及國中小營養午餐全面免費，預估受惠學生約2萬6000人，每人每餐補助62元，若以...

防學校行政大逃亡蔣萬安發獎金 嘉市府今收到教育部補助公文研議發放

為解決國中小學校園「行政大逃亡」，台北市長蔣萬安今天宣布，加發校長、主任及組長各3千、2千及千元行政獎金，減緩教師不兼任...

影／免費營養午餐早有前例 徐國勇：北市非首創

民進黨中央黨部今天舉行記者會，提名南投縣長參選人溫世政。會後民進黨秘書長徐國勇針對時事受訪時，表示台北市並非首個免費提供...

蔣萬安推免費營養午餐 徐國勇批騙票：已有10個縣市在做

台北市長蔣萬安最近推出營養午餐免費政策，民進黨秘書長徐國勇今天表示，台北市的財政最好，但在蔣萬安宣布營養午餐免費之前，已...

多縣市陸續跟進免費營養午餐 陳吉仲給4建議

台北市長蔣萬安日前宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費後，台中、高雄、基隆、台南等縣市也陸續跟進。國內農業專家、前農業部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。