蔣萬安推免費營養午餐 徐國勇批騙票：已有10個縣市在做

台北市長蔣萬安最近推出營養午餐免費政策，民進黨秘書長徐國勇今天表示，台北市的財政最好，但在蔣萬安宣布營養午餐免費之前，已經有10個縣市在做營養午餐了，這些縣市財政都沒台北市好，難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？現在選舉到了，難道要用營養午餐免費，就想來騙選票嗎？

關於民進黨台北市長人選？徐國勇表示，台北市其實被點名的人選太多了，表示台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的？現在正在一一地評估，每一個位置上，什麼是最好時機，要如何選最適當的人；至於有沒有可能在年底前提名？是可能的。