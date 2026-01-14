聽新聞
影／免費營養午餐早有前例 徐國勇：北市非首創
民進黨中央黨部今天舉行記者會，提名南投縣長參選人溫世政。會後民進黨秘書長徐國勇針對時事受訪時，表示台北市並非首個免費提供營養午餐的縣市，在蔣萬安宣布此政策前，已有十個縣市實施。而這些縣市的財政狀況普遍不如台北市，卻能先行推動營養午餐，質疑蔣萬安現在才實施的動機。
徐國勇說過去台北市的市長，包括馬英九及其他國民黨籍市長，都未曾推動營養午餐。蔣萬安現在推動營養午餐，卻將其塑造成自己的政績，有誤導民眾之嫌。徐國勇認為蔣萬安此舉欺騙全國民眾，並表示自己身為台北市選出的立委，不會上當。
