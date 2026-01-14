聽新聞
0:00 / 0:00
台中市幼兒園不當管教、又聘無照師 教育局共重罰36萬
台中太平區一私立幼兒園，有家長指控孩子遭教保員及外籍教師拖行、吊舉等；教育局近期調查結束，確認有不當管教行為，也發現此園聘任4名未具教保資格人員從事教職，依法重罰。
台中市太平區一間私立幼兒園日前遭家長指控，孩子遭教保員及外籍教師拖行、吊舉等；教育局去年10月獲報介入調查，發現確實有不當對待以及管教情事，非屬情節重大。
台中教育局今天發布文字稿表示，涉案教保員與外師依法裁罰新台幣6萬元及6000元，並接受6至12小時幼兒輔導管教，以及班級經營與情緒管理等相關課程；另外，將在全國教保資訊網公告行為人姓名及園所名稱，此園也裁罰6萬元。此教保員已於去年12月離職。
教育局在調查時也發現，此園聘任4名「未具教保服務資格」人員卻從事教職，包含1名台籍英文教師、2名外師及1名職員，已勒令4人不得入園進班教學，並依法各處3萬元罰鍰，園方依法加重處30萬元罰鍰。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪國文／讀這15篇CP值最高 國寫掌握三項心法拿高分
▪英文／想拿高分先穩住再拚鑑別度 師分享5密技、作答時間分配
▪數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵
▪社會／留意關稅衝擊、生成式AI等時事題 合科命題比例增加
▪自然／跨科整合題多！加強讀長文、圖表能力 應留意時事
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言