改寫中風復健與料理體驗 台灣學生開發AI應用以人為本
蘋果公司（Apple）推動的行動應用創新賽走過10年，台灣學生團隊在2025年拿下歷年最佳成績。其中，導入人工智慧（AI）的中風復健應用「iMirror」與食譜助手「VCook」雙雙獲得一等獎，加上針對校園心理健康開發的「Clear」，展現出學生開發者以人為本的創意。
行動應用創新賽（Mobile Application InnovationContest，簡稱MAIC）是一場以iOS、iPadOS系統設計開發的應用程式競賽，2025年為大賽第10年，台灣學生共有4支隊伍參賽，獲得2個一等獎與2個二等獎，創下歷年最佳成績。
蘋果日前邀請3組團隊成員，向媒體分享他們的心路歷程。這群年輕開發者們不約而同都選擇從「人」出發，無論是中風患者、廚房新手，還是面臨壓力的學生。
一、復健過程變有趣：iMirror擬真活化腦區
獲得2025行動應用創新賽一等獎的「iMirror沉浸式鏡像復健系統」，是由台灣大學資訊網路與多媒體研究所博士生錢泓瑞及其團隊開發。開發動機源自團隊成員家中長輩曾面臨中風困擾，在接觸「鏡像治療」後，發現傳統復健不僅過程枯燥、機械化，更需繁瑣擺放實體鏡子，導致患者配合度低。
為了突破限制，錢泓瑞和團隊使用單眼解析度達4K的空間運算設備Apple Vision Pro作為載具，利用空間運算能力誘發大腦產生逼真的「患側正在運動」錯覺，進而活化腦區。隨著系統升級至visionOS 2.0，iMirror透過手勢追蹤，能更精準捕捉復健過程中的細微動作。
iMirror也將乏味的復健轉化為多款趣味遊戲，例如拍擊氣球，用於腕關節伸展訓練，透過虛擬鏡像手引導患者進行大幅度動作；還有手勢模仿遊戲，結合3D模型進行精細動作訓練。
此外，iMirror會運用設備端的AI基礎模型，分析復健前測與後測數據，將關節彎曲程度與動作耗時轉化為視覺化報告，協助復健師進行精準指導。
二、廚房神助手：VCook解決想煮卻不會痛點
由中原大學資訊工程學系大一生江竑燁開發的VCook，同樣在行動應用創新賽大放異彩。他發現身邊同學與家人在烹飪時，常卡在找食譜、採購食材及烹飪操作這3大關卡，且傳統食譜無法彈性調整份量或應對缺料問題。
VCook是一款全方位的AI烹飪助手，可以串接健康與運動資訊，動態生成符合當日需求的食譜。同時具備替代食材功能，透過設備端的基礎模型，讓App在非連網情況下也能提供缺料時的替代建議。
VCook介面支援Siri語音控制與手勢切換步驟，並內建計時器與即時AI諮詢，降低新手「炸廚房」的風險。
三、推開情緒迷霧：Clear看準心理療癒需求
由台灣大學團隊「大衛捷絲鮭魚麵」開發的「晴境Clear」，鎖定日益嚴重的大學生心理壓力問題。團隊發現校內心輔中心長期滿額，且校外諮商費用過高，學生需要一款能即時舒壓且低門檻的情緒管理工具。
「Clear」深度整合蘋果技術生態，透過Apple Watch收集心率變異率（HRV），若指數偏離正常值，App內的「心臟人」角色會隨之變色示警。App使用蘋果設備端的基礎模型進行AI運算，使用者資料不需上傳至雲端，可保護隱私。
「Clear」也採用RealityKit開發工具打造「迷霧森林」，使用者進入Vision Pro的 虛擬空間後，可透過手勢互動推開象徵壓力的濃霧。當迷霧散去，系統會挑選象徵使用者過往美好回憶的照片進行展示，例如其中有笑臉或旅遊相關照片，利用正向視覺緩解焦慮。
團隊期許未來能與專業醫療機構合作，讓使用者在長達數週的諮商空窗期間，能有數據化的情緒軌跡供諮商師參考。
