北市加發最多3千元教師行政獎金 教團：盼調升制度化、行政減量
台北市長蔣萬安今宣布加發學校校長、主任、組長各3000元、2000元、1000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境。對此，教團肯定市府願意發獎金，但加給調升制度化、行政減量都應同步推動，否則獎金的吸引力也只是暫時的。
教育部日前宣布，額外發給兼任行政的教師，每月新台幣1000元到2000元不等的「行政工作獎金」。獎金分成3級，班級數50班以上學校校長每月加發2000元，50班以上學校處、室主任、組長、科主任每月加發1500元，班級數未達50班學校的校長等行政職人員加發1000元。
蔣萬安今天表示，北市府除了依教育部原定方案加發經費，包括校長每月再加發3000元，處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元。
對此，全教總理事長侯俊良說，願意發獎金、對學校行政人員表達誠意是好事，若各縣市政府願意跟進也樂觀其成。不過，這次教育部與北市府加發的是「獎金」，侯俊良認為，行政加給調升的制度化才是最重要的。
此外，侯俊良強調行政減量應同步進行，否則發了獎金、行政工作仍讓老師處理不來，吸引力也只是暫時的，無法真正緩解行政大逃亡。
全中教理事長史美奐亦肯定北市府做法，他說，由於教育部在上一波調整除了加發行政獎金外，也將導師費調升1000元，再加上導師原有的減課4節，導師整體福利可能還比一般兼行政教師多，反而降低行政職吸引力。北市府再加發獎金，有助於薪資結構的合理性。
史美奐進一步表示，教育部去年底宣布加發行政工作獎金，實際上是打開一扇門。過往教師的行政加給比照公務員，無法脫鉤，如今有了行政獎金，讓地方政府有管道能增加兼行政教師待遇。
