快訊

115學測整理包／倒數衝刺！注意考場帶「尺」新規定 必考重點一次看

2026年首發全球最強護照排名！台灣名次揭曉 日韓打成平手

婚姻協商未落幕！范姜彥豐遭爆「愛玩德州撲克」 輸贏萬元起跳

聽新聞
0:00 / 0:00

北市加發最多3千元教師行政獎金 教團：盼調升制度化、行政減量

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台北市長蔣萬安今宣布加發學校校長、主任、組長各3000元、2000元、1000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安今宣布加發學校校長、主任、組長各3000元、2000元、1000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安今宣布加發學校校長、主任、組長各3000元、2000元、1000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境。對此，教團肯定市府願意發獎金，但加給調升制度化、行政減量都應同步推動，否則獎金的吸引力也只是暫時的。

教育部日前宣布，額外發給兼任行政的教師，每月新台幣1000元到2000元不等的「行政工作獎金」。獎金分成3級，班級數50班以上學校校長每月加發2000元，50班以上學校處、室主任、組長、科主任每月加發1500元，班級數未達50班學校的校長等行政職人員加發1000元。

蔣萬安今天表示，北市府除了依教育部原定方案加發經費，包括校長每月再加發3000元，處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元。

對此，全教總理事長侯俊良說，願意發獎金、對學校行政人員表達誠意是好事，若各縣市政府願意跟進也樂觀其成。不過，這次教育部與北市府加發的是「獎金」，侯俊良認為，行政加給調升的制度化才是最重要的。

此外，侯俊良強調行政減量應同步進行，否則發了獎金、行政工作仍讓老師處理不來，吸引力也只是暫時的，無法真正緩解行政大逃亡。

全中教理事長史美奐亦肯定北市府做法，他說，由於教育部在上一波調整除了加發行政獎金外，也將導師費調升1000元，再加上導師原有的減課4節，導師整體福利可能還比一般兼行政教師多，反而降低行政職吸引力。北市府再加發獎金，有助於薪資結構的合理性。

史美奐進一步表示，教育部去年底宣布加發行政工作獎金，實際上是打開一扇門。過往教師的行政加給比照公務員，無法脫鉤，如今有了行政獎金，讓地方政府有管道能增加兼行政教師待遇。

北市府 教育部 教師

延伸閱讀

蔣萬安撒幣盼減緩校園行政大逃亡 教團支持籲減壓助第一線找回熱情

眾所矚目！台北市議會舊址地上權回饋北市府8層樓 下半年將招商

教師遭濫訴無補償 老師求學生別告我

零成本濫訴、冤案補償修法仍無解 教團批解聘辦法成「教師刑法」

相關新聞

北市加發最多3千元教師行政獎金 教團：盼調升制度化、行政減量

台北市長蔣萬安今宣布加發學校校長、主任、組長各3000元、2000元、1000元行政獎金，以緩解學校「行政大逃亡」困境。...

屏東也跟進營養午餐免費 周春米：決策艱難但守護孩子平等權

屏東縣長周春米今宣布，從115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費，預計每年投入8.2億元經費，屏東縣約5....

解學校行政大逃亡 蔣萬安拍板「行政教師獎金」有感加碼1到3千元

繼上周市政會議宣布推動「教育革新3箭」後，台北市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，台北市將實質提升公立中小學含特教學校，兼任...

坦言逆風不挺營養午餐免費...吳欣岱曝團膳媽媽這心聲

北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，全台藍綠執政縣市紛紛跟進。不過北市港湖議員擬參選人、台灣基進北市黨部主委吳欣岱，繼與時...

校事會議 家長團體籲設受理檢核表

教育部前天公告校事會議相關修法，刪除匿名檢舉、調整案件受理和分流機制，然而備受爭議的校事會議仍存在，引發基層教師不滿。家...

臺灣台語輸入法App上架 手機也能輸入、還能語音轉文字

教育部推出「臺灣台語輸入法」應用程式APP，於今日正式上架，方便民眾用自己的行動裝置輕鬆發表臺灣台語創作。教育部亦透過導...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。