屏東也跟進營養午餐免費 周春米：決策艱難但守護孩子平等權
屏東縣長周春米今宣布，從115學年度起全面補助屏東縣所屬高國中小學生營養午餐費，預計每年投入8.2億元經費，屏東縣約5.1萬名學生受惠，期盼減輕家庭負擔，讓屏東孩子在公平的起跑點安心成長。
屏東縣長周春米今率教育處長陳國祥舉行記者會，周春米說，營養午餐不只是填飽肚子，而是孩子健康、學習與發展的重要基礎，政策推動同時，確保不會排擠到其他教育經費，包括校園老舊校舍、操場、廁所改建、體育設施等，孩子的教育不打折。
周春米坦言，這是一項極其艱難決定，尤其在新版財政收支劃分法修法後，屏東縣的財政面臨嚴峻挑戰，行政院長卓榮泰日前提及可能必須舉債的六個縣市時，第一個點名的就是屏東縣，這正是縣府在決策時無法迴避的現實。
「營養午餐要不要全面補助？」周春米說，在各縣市陸續宣布全面補助營養午餐，如何在「照顧孩子」與「守住財政紀律」間謹慎前行，擔憂跟著富有縣市宣布齊頭式平等的營養午餐政策會排擠其他重要施政與照顧政策，又不能讓屏東孩子落於人。
身為「持家」的人，周春米說，她和縣府團隊陷入思考與掙扎，不是只做讓人鼓掌決定，而是要讓屏東這個「家」能夠走得平順、走得長久，讓每一個人，不論是孩子、長輩或弱勢族群都得到應有的照顧。
周春米說，經過反覆權衡及縣府團隊精算評估後，決定優先守護孩子健康與平等權，比照其他縣市全面補助營養午餐，但同步要求縣府團隊研議穩健的營養午餐配套措施，嚴格確保營養午餐品質，並融入食農教育與惜食觀念，讓孩子都能吃得好。
周春米說，未來除尊重學童表意權，持續推動午餐食材品質、班班喝鮮奶等政策，也會全盤檢視現行營養午餐招標作業，以使用在地食材、支持在地農業為優先，加強嚴格查驗食材來源、製程管理與營養把關等機制，守護孩子的飲食安全與健康，讓政策優質上路。
