蔣萬安撒幣盼減緩校園行政大逃亡 教團支持籲減壓助第一線找回熱情
台北市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，將實質提升公立中小學含特教學校，兼任行政教師獎金，最高每月加碼3000元。校長、教師團體對於此波加碼均樂見，但對於是否能將人才留在北市則持保留態度，呼籲制度面仍需調整精進讓行政量能更簡化，才能幫助老師找回熱情。
教育局表示，此次行政工作獎金加碼方案，是針對公立中小學兼任行政教師，依照不同職務責任輕重及學校規模進行階梯式加碼，在教育部原訂每月1000至2000元的基礎上，校長每月再加發3000元、處室主任每月再加發2000元、組長每月再加發1000元，預計有4313名兼任行政教師受惠，並追溯至去年9月起計算。
北市國小校長聯合會理事長、明湖國小校長虞志長說，現今教育現場與以往不同，家長與社會的高度期待，讓所有教育工作者都承受較大的工作壓力，該現象在都會區的台北市更是如此，在薪資上補助確實能讓第一線同仁感受到市府重視。
虞志長提到，近年來也不斷推動教育現場行政減量，利用AI系統簡化行政流程，減少重複性的工作，讓程序更單純。虞認為，單靠發錢並無法有效減緩行政壓力，老師本質應是教學，最終目標應是要讓老師回歸教學本位，找回「熱情」，非處理情緒面事務，包含校事會議流程精進等，中央與地方都應一同努力改善。
北市教師會組織部主任葉青芪表示，北市生活、工作環境確實讓教育現場承受較大壓力，過去在教育部實施行政減課時，台北市就有額外加碼，這次也應是呼應教育部，盼能進一步減緩北市教師、行政大逃亡現象，對於這種類「首都加給」的補償給予肯定，但是否能有效減緩逃亡速度，仍需觀望。
葉青芪說，除了獎金與誘因提升外，政府應更全面地考量包括科任老師在內的整體教師結構，包含在這波政策中，科任老師似乎完全沒有被激勵，雖然這群老師不用帶班或負擔行政，但大部分會身兼學生競賽、指導老師，所承擔的風險與工作量同樣很高，應針對兼任專業一併思考是否加給。
