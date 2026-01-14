快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

解學校行政大逃亡 蔣萬安拍板「行政教師獎金」有感加碼1到3千元

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安。記者林澔一／攝影

繼上周市政會議宣布推動「教育革新3箭」後，台北市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，台北市將實質提升公立中小學含特教學校，兼任行政教師獎金。採行「預算規模最高」方案，在教育部原方案基礎上，額外提出「有感加碼」，行政大逃亡困境，並追溯至去年9月。

蔣表示，北市府將依教育部原定方案加發經費，包括校長每月再加發3000元，處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元，給予校園、學校兼任行政老師最大支持。北市府就是要讓教育回歸教學本位，照顧老師尊嚴，落實學校現場「最關鍵一塊新政」拼圖，實質提升公立中小學含特教學校，兼任行政教師獎金。

「北市府理念很清楚，就是『行政穩、教學優、待遇增、人才留』」。蔣萬安說，學校行政團隊是校園運作的心臟，但現在卻面臨嚴重的行政大逃亡，兼任行政的老師們寒暑假全年無休在處理學校繁雜的行政業務，校安通報和學生事務等，責任重、風險高，但實質的加給卻與付出不成比例。

蔣萬安說，「北市府是一個勇於承擔的團隊」，北市府發現問題，就要面對，就要解決。教育是百年大計，不能只看現在，更要看長遠的未來。也因此針對教育部預定修訂的公立學校教師獎金發給辦法所提到的行政工作獎金，北市府參考了中央基準，認為台北市不只要做，而且要做到最好、做到位。

蔣萬安裁示，台北市將採行預算規模最高的方案，在教育部原定方案的基礎上，依照職務責任輕重，額外再提出有感的加碼，並且將追溯至去年9月讓市府給予校園、學校兼任行政的老師們給予最大的支持，比教育部原定方案加發經費。校長每月再加發3000元，處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元。

蔣萬安說，這項決定不只是單純的經費支出，而是對人才的投資，透過實質有感提高兼任行政老師工作獎金，讓願意承擔行政責任的教育夥伴獲得應有的尊嚴以及回報，也讓資深有經驗的老師願意留在行政體系來傳承經驗，這才是穩定校園發展的長久之計。

蔣提到，教育局即刻依照這樣的方案，備妥相關的論述以及數據對外說明，並且將調整金額函報教育部轉行政院核定。北市府看到學校現場的困境還有痛點，就提出具體的作為，並且要盡快讓這項政策上路。也要讓所有的校長、主任、組長都能感受到北市府是一個有溫度、有肩膀，而且真正重視教育專業的團隊，願意做學校最堅實的後盾。

北市府 教育部 蔣萬安

延伸閱讀

稱「不讓蔣萬安獨占鰲頭」高嘉瑜曝1影片 網敲碗選市長？

出席蔣經國紀念音樂會 蔣萬安引用「今天不做明天後悔」：不只是標語

輝達盼在北士科打造「星艦3.0」…建築法規恐先解套 蔣萬安回應了

輝達總部設計卡法規？議員揭「2建築難題」 蔣萬安允：一定會解決

相關新聞

解學校行政大逃亡 蔣萬安拍板「行政教師獎金」有感加碼1到3千元

繼上周市政會議宣布推動「教育革新3箭」後，台北市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，台北市將實質提升公立中小學含特教學校，兼任...

坦言逆風不挺營養午餐免費...吳欣岱曝團膳媽媽這心聲

北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，全台藍綠執政縣市紛紛跟進。不過北市港湖議員擬參選人、台灣基進北市黨部主委吳欣岱，繼與時...

校事會議 家長團體籲設受理檢核表

教育部前天公告校事會議相關修法，刪除匿名檢舉、調整案件受理和分流機制，然而備受爭議的校事會議仍存在，引發基層教師不滿。家...

割頸案 民團促升級過渡性教育

新北國中生割頸案於去年底二審宣判，刑期從一審的九年、八年加重為十二年與十一年，國教行動聯盟與多名學者昨表示，校園暴力悲劇...

台中營養午餐預約平台 挨批難用

全台吹起免費營養午餐風潮，台中市議員指出，中市府建構營養午餐供應預約平台，設立二年來僅四家業者使用，截至去年九月總交易量...

台中太平私幼爆不當對待遭教育局重罰....再查獲多位「無證當老師」

台中市太平區一間私立幼兒園2024年驚傳不當管教事件，家長指控孩子遭教保員與外籍教師拖行、吊舉等暴力對待，教育局近期調查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。