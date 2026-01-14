解學校行政大逃亡 蔣萬安拍板「行政教師獎金」有感加碼1到3千元

繼上周市政會議宣布推動「教育革新3箭」後，台北市長蔣萬安本周市政會議再度拍板，台北市將實質提升公立中小學含特教學校，兼任行政教師獎金。採行「預算規模最高」方案，在教育部原方案基礎上，額外提出「有感加碼」，行政大逃亡困境，並追溯至去年9月。

蔣表示，北市府將依教育部原定方案加發經費，包括校長每月再加發3000元，處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元，給予校園、學校兼任行政老師最大支持。北市府就是要讓教育回歸教學本位，照顧老師尊嚴，落實學校現場「最關鍵一塊新政」拼圖，實質提升公立中小學含特教學校，兼任行政教師獎金。

「北市府理念很清楚，就是『行政穩、教學優、待遇增、人才留』」。蔣萬安說，學校行政團隊是校園運作的心臟，但現在卻面臨嚴重的行政大逃亡，兼任行政的老師們寒暑假全年無休在處理學校繁雜的行政業務，校安通報和學生事務等，責任重、風險高，但實質的加給卻與付出不成比例。

蔣萬安說，「北市府是一個勇於承擔的團隊」，北市府發現問題，就要面對，就要解決。教育是百年大計，不能只看現在，更要看長遠的未來。也因此針對教育部預定修訂的公立學校教師獎金發給辦法所提到的行政工作獎金，北市府參考了中央基準，認為台北市不只要做，而且要做到最好、做到位。

蔣萬安裁示，台北市將採行預算規模最高的方案，在教育部原定方案的基礎上，依照職務責任輕重，額外再提出有感的加碼，並且將追溯至去年9月讓市府給予校園、學校兼任行政的老師們給予最大的支持，比教育部原定方案加發經費。校長每月再加發3000元，處室主任每月再加發2000元，組長每月再加發1000元。

蔣萬安說，這項決定不只是單純的經費支出，而是對人才的投資，透過實質有感提高兼任行政老師工作獎金，讓願意承擔行政責任的教育夥伴獲得應有的尊嚴以及回報，也讓資深有經驗的老師願意留在行政體系來傳承經驗，這才是穩定校園發展的長久之計。

蔣提到，教育局即刻依照這樣的方案，備妥相關的論述以及數據對外說明，並且將調整金額函報教育部轉行政院核定。北市府看到學校現場的困境還有痛點，就提出具體的作為，並且要盡快讓這項政策上路。也要讓所有的校長、主任、組長都能感受到北市府是一個有溫度、有肩膀，而且真正重視教育專業的團隊，願意做學校最堅實的後盾。