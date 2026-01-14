坦言逆風不挺營養午餐免費...吳欣岱曝團膳媽媽這心聲

北市長蔣萬安宣布營養午餐免費政策，全台藍綠執政縣市紛紛跟進。不過北市港湖議員擬參選人、台灣基進北市黨部主委吳欣岱，繼與時代力量主席王婉諭出來開記者會提政策意見後，吳欣岱今在臉書透露，她昨與一位團膳媽媽聊，對方也認為「要的是品質，不是免費+1。」

吳欣岱說，她知道今天站出來針對營養午餐免費政策提出不同看法，是逆風。也正因為逆風，才更要站出來說清楚：「孩子的健康，不該變成選舉的工具。」

吳欣岱透露，她昨天跟一個也在做團膳的媽媽友聊到深夜，這位媽媽也是有感而發，並且跟她說：

要的是品質，不是免費+1。

吳欣岱也透露，她這幾天社群有很多網友來留言，大多是不曾見過的帳號，有人向她留言提到「你覺得不需要你就退出就好了，這份錢留給需要的人用。」吳欣岱說，其實這句話的意思，就是「把資源留給需要的人」，也就是不應該全面免費。

還有網友留言「是不是為反而反？民進黨提你們就沒聲音？」「學校的餐就是能吃飽就好，健康是家長的責任！」吳欣岱說，目前公開宣布要跟進的縣市藍綠皆有，她們反對的是，不經思考的買票政策，更何況還非常可能犧牲品質，這是孩子吃的東西不能馬虎。但至少大家有共識，目前學校提供的餐食在營養價值上不如自家。

吳欣岱說，自從普發一萬後，台灣的政策越來越偏向人人有獎的牛肉政策。她自始至終認為，這類的普遍性政策必須更加謹慎，否則不但消耗國家資源，更讓許多能改善我們生活的討論難以進行。如超高齡社會問題，已經讓許多老人家和照護者很難維持健康正常的生活，這些東西都是政府亟需投注資源的部分。