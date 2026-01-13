台中太平私幼爆不當對待遭教育局重罰....再查獲多位「無證當老師」
台中市太平區一間私立幼兒園2024年驚傳不當管教事件，家長指控孩子遭教保員與外籍教師拖行、吊舉等暴力對待，教育局近期調查結束，確認該園1位教保員及1位外師確實存在「非屬情節重大」之不當管教及不當對待行為，另該園聘任多位「未具教保服務資格」的人員從事教職，將依法重罰。
台中太平一間私立幼兒園被家長指控，老師疑似不當對待孩童。台中市教育局指出，去年10月中旬接獲通報，該園疑有不當對待幼生，經外聘委員調查及認定委員會審議，該園1位教保員及1位外師有「非屬情節重大」之不當管教及不當對待情事。
教育局表示，涉案的教保員與外師已依法裁罰6萬元及6000元，並接受6至12小時幼兒輔導管教，以及班級經營與情緒管理等相關課程，另於全國教保資訊網公告行為人姓名及園所名稱，該園也裁罰6萬元。
此外，教育局調查發現，該園聘任多位「未具教保服務資格」的人員，卻從事教職，將另案加重裁處。
教育局提到，已要求該園加強園內正向管教宣導及研習，並提升教保人員親師溝通，落實巡堂機制，確實掌握教師與幼兒之間的互動關係。
