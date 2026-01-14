聽新聞
0:00 / 0:00

割頸案 民團促升級過渡性教育

聯合報／ 記者李芯／台北報導
國教行動聯盟召集專家學者及立法委員，召開「風險評估靠運氣、過渡教育被卡死，社會還在賭誰是下一個受害者！」記者會。記者李芯／攝影
國教行動聯盟召集專家學者及立法委員，召開「風險評估靠運氣、過渡教育被卡死，社會還在賭誰是下一個受害者！」記者會。記者李芯／攝影

新北國中生割頸案於去年底二審宣判，刑期從一審的九年、八年加重為十二年與十一年，國教行動聯盟與多名學者昨表示，校園暴力悲劇源於制度漏接，呼籲教育部全面升級過渡性教育，別讓師生安全只能「靠運氣」。

國教盟理事長王瀚陽表示，監察院調查與多份資料都指向同一個結論，悲劇不是突然發生，而是早有警訊、卻沒被制度接住。案發前，涉案少年就有帶刀上學紀錄，警方卻以「並非經常攜帶」為由，僅依社會秩序維護法裁處，未移送少年法院做保護性評估。前端漏接、中段跨網絡失靈、後端復學轉銜與個案管理無力，只要其中一段繼續破洞，就等於繼續在賭誰是下一個受害者

割頸案引發少年犯中介教育的討論，並質疑教育部與相關單位對於少年的轉銜輔導機制。中央警察大學行政警察學系主任許福生指出，國教署補助少年事件過渡性教育的對象，只限於觸犯刑罰法律行為的少年，且規定須「具有危害他人生命、身體之虞」，但一旦少年具有危害他人生命、身體之虞，就已來不及了，教育部對過渡性教育措施實施對象不應自我限縮。

台灣心理健康聯盟張淑慧表示，依據少事法，針對重大或複雜案件，少年在少觀所的收容期間合計最長可達六個月，然而，教育部卻在作業要點中「自我限縮」以兩個月為上限，對於長期脫離校園、涉入幫派或有暴力傾向的少年，兩個月緩衝期根本不足以完成行為導正與心理建設。

國教署表示，「過渡性教育措施」並非唯一觸犯刑罰法律行為學生輔導機制，仍可視學生實際情況，給予不同協助。

性教育 國教署 少年法院 監察院 受害者

延伸閱讀

割頸案二審改判 國教盟指制度漏接、別讓師生安全「靠運氣」

世足賽／維安升級 美斥資1.15億美元防無人機

校園割頸案非偶發 國教盟提跨部會風險分級防悲劇再現

影／民團抗議賴總統社宅政見跳票 籲行政院出面說清楚

相關新聞

校事會議 家長團體籲設受理檢核表

教育部前天公告校事會議相關修法，刪除匿名檢舉、調整案件受理和分流機制，然而備受爭議的校事會議仍存在，引發基層教師不滿。家...

割頸案 民團促升級過渡性教育

新北國中生割頸案於去年底二審宣判，刑期從一審的九年、八年加重為十二年與十一年，國教行動聯盟與多名學者昨表示，校園暴力悲劇...

台中營養午餐預約平台 挨批難用

全台吹起免費營養午餐風潮，台中市議員指出，中市府建構營養午餐供應預約平台，設立二年來僅四家業者使用，截至去年九月總交易量...

台中太平私幼爆不當對待遭教育局重罰....再查獲多位「無證當老師」

台中市太平區一間私立幼兒園2024年驚傳不當管教事件，家長指控孩子遭教保員與外籍教師拖行、吊舉等暴力對待，教育局近期調查...

教育館所、基金會簽署永續宣言 共推淨零行動

教育部轄下教育館所與多個基金會代表，今天共同簽署「永續發展宣言」，宣誓推動永續教育、淨零減碳，整合公私部門資源，擴大影響...

割頸案二審改判 國教盟指制度漏接、別讓師生安全「靠運氣」

新北國中生割頸案於去年底二審宣判，刑期從一審的9年、8年加重為12年與11年，國教行動聯盟指出，其重要理由之一是補做了「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。