校事會議 家長團體籲設受理檢核表

教育部前天公告校事會議相關修法，刪除匿名檢舉、調整案件受理和分流機制，然而備受爭議的校事會議仍存在，引發基層教師不滿。家長團體建議，應研擬「校園事件受理分流檢核表」，排除親師溝通誤解的非屬不適任事項，鎖定體罰、性平、霸凌等重大事件，落實「小案擋在門外、大案辦得徹底」。

對此，教育部國教署表示，已同步修訂校園事件受理流程圖，供各主管機關及學校參考，至於家長團體建議的分流檢核表，將納入後續行政指導之重要參考。

不滿校事會議修法，全教總與地方教育工會昨在教育部前抗議，批評新制無解決「零成本投訴」問題，校事會議淪為濫訴工具。新北市教育人員產業工會理事長林松宏直言，校事會議相關辦法是為了處理不適任教師，如今卻成「教師刑法」，造成教育現場災難，如果教育部修法修不好，就應直接廢掉解聘辦法。

南投縣教育產業工會理事長許莉甄表示，現行機制造成無成本濫訴，修法也未改善。在南投有家長對國小老師求愛不成，從教育部、教育處投訴後提起五件校事會議、一件性平案件，學校也知道家長有問題，卻無法阻止其濫訴行為。

檢舉案件受理與分流制度是本次修法重點之一，其中案件若屬「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」所定懲處情形，回歸考核辦法處理，校事會議僅處理「教師法」所定不適任案件。

國教行動聯盟與全國家長團體聯盟則建議研擬「校園事件受理分流檢核表」，一方面列出負面排除清單，針對親師溝通誤解、教學風格不滿等不受理；另一方面則嚴格鎖定「教師法」中涉及體罰成傷、性平、霸凌等重大情節，作為啟動調查的正面條件，讓檢舉案能落實「小案擋在門外、大案辦得徹底」。